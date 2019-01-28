Амурчане зажгли свечи в память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда
27 января города и районы Амурской области присоединились к всероссийской акции «Свеча памяти». Мероприятие посвящено 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда. В настоящее время в Приамурье проживают 13 жителей и 2 защитника города-героя, награжденных медалью «За оборону Ленинграда».
Амурчане вечером зажгли свечи в окнах. К акции, в частности, присоединились учащиеся Амурского кадетского корпуса.
Жители Райчихинска выложили из свечей на снегу цифру – 75.
В школе железнодорожной станции БАМ Сковородинского района ребята выстроились со свечами на крыльце учреждения.
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В Константиновском районе сельчанам показали литературно-музыкальную композицию «Непокоренный Ленинград».
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Reposted from @zariaamura - «Непокорённый Ленинград» Так называлась литературно-музыкальная композиция, показ которой состоялся вчера в РДК. Посвящена она была 75-летию снятия блокады Ленинграда, когда закрылась одна из самых драматичных и героических страниц Великой Отечественной войны. 27 января 1944 года советские войска полностью освободили город, находившийся в фашистской блокаде 900 дней. Почти три года жители стойко переносили голод и бомбёжки, проявляя мужество и отвагу. Эта дата стала великой не только в масштабах города-героя, но и всей страны. В преддверие этого дня различные акции, посвящённые снятию блокады, проходят по всей России, в том числе и в нашем районе. Так, в музеях и библиотеках организованы выставки и уголки памяти, а в районном дворце культуры для всех желающих бесплатно была показана композиция, в которой объединили песенные и танцевальные номера, видео- и фото-показы, сценки и чтение стихотворений. Жаль, что посмотреть представление и почтить память всех погибших солдат и мирных жителей в те страшные годы войны пришли немногие. Спасибо работникам РДК, учащимся и педагогам ДШИ за такой необычный урок истории. #память #ленинград #история #блокада #КонстантиновскийРДК #Константиновскийрайон - #regrann
8 сентября 1941 года Ленинград был взят в блокадное кольцо. 27 января 1944-го город был полностью освобожден от фашистов. За время блокады, которая длилась почти 900 дней, по официальным данным, погибли больше 630 тысяч жителей. Почти все – от голода. За время блокады фашисты выпустили по Ленинграду 150 тысяч снарядов и сбросили больше 107 тысяч зажигательных и фугасных бомб.
По данным амурского министерства соцзащиты, на сегодняшний день в области проживают 2 человека, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и 13 жителей, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». В связи с празднованием 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады все они получат единовременную денежную выплату в размере 7 000 рублей из бюджета Санкт-Петербурга.
Всего в Приамурье проживают более 3 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, это участники боев, вдовы погибших фронтовиков, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда, а также труженики тыла.
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