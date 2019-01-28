Амурчане зажгли свечи в память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда

Фото: Амур.инфо

27 января города и районы Амурской области присоединились к всероссийской акции «Свеча памяти». Мероприятие посвящено 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда. В настоящее время в Приамурье проживают 13 жителей и 2 защитника города-героя, награжденных медалью «За оборону Ленинграда».

Амурчане вечером зажгли свечи в окнах. К акции, в частности, присоединились учащиеся Амурского кадетского корпуса.

Жители Райчихинска выложили из свечей на снегу цифру – 75.

В школе железнодорожной станции БАМ Сковородинского района ребята выстроились со свечами на крыльце учреждения.

В Константиновском районе сельчанам показали литературно-музыкальную композицию «Непокоренный Ленинград».

8 сентября 1941 года Ленинград был взят в блокадное кольцо. 27 января 1944-го город был полностью освобожден от фашистов. За время блокады, которая длилась почти 900 дней, по официальным данным, погибли больше 630 тысяч жителей. Почти все – от голода. За время блокады фашисты выпустили по Ленинграду 150 тысяч снарядов и сбросили больше 107 тысяч зажигательных и фугасных бомб.

По данным амурского министерства соцзащиты, на сегодняшний день в области проживают 2 человека, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и 13 жителей, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». В связи с празднованием 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады все они получат единовременную денежную выплату в размере 7 000 рублей из бюджета Санкт-Петербурга.

Всего в Приамурье проживают более 3 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, это участники боев, вдовы погибших фронтовиков, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда, а также труженики тыла.