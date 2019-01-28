«Роскосмос» выделил 450 миллионов рублей на контроль качества сборки ракет

Госкорпорация «Роскосмос» потратит 455 миллионов рублей на контроль за качеством сборки космической техники. Это следует из материалов на сайте госзакупок.

В ноябре прошлого года госкорпорация опубликовала годовой отчет за 2017 год, в котором среди негативных факторов, встречающихся в российской космической отрасли, назывались недостаточный уровень квалификации и отсутствие мотивации у сотрудников, занимающихся эксплуатацией космической техники. Кроме того, «Роскосмос» в отчете обратил внимание на низкую эффективность системы контроля качества материалов и комплектующих.

В октябре прошлого года произошла нештатная ситуация при запуске пилотируемого корабля «Союз». Экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. После этого запуски ракет типа «Союз» были временно приостановлены, пишут «Ведомости».

Это была первая за 35 лет авария при запуске корабля «Союз». Причиной аварии «Роскосмос» назвал неисправный датчик, из-за которого один из боковых блоков первой ступени отделился нештатно и ударил по второй ступени.