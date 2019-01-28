Гороскоп на 28 января: Львы эгоистичны, Тельцы проявят оптимизм

Восход Солнца: 08:10

Заход Солнца: 17:15

Солнце в Водолее.

Овен. Не обращайте внимания на странности сегодняшнего дня – это фортуна дурачится. Лучше присматривайтесь к знакам и подсказкам и старайтесь чаще советоваться со своей интуицией.

Телец. Этот день обещает Тельцам внутреннюю поддержку и сохранение душевного равновесия. Там, где быстрое решение невозможно по объективной причине, удастся сохранить оптимизм или увидеть что-то, похожее на помощь свыше.

Близнецы. Все, что задумано, осуществится, поэтому возьмите под контроль поток сознания и будьте осторожны в своих желаниях.

Рак. Рак окажется в неприглядном положении, когда начнет лютовать и буйствовать в коллективе. Вы даже толком не сможете выразить то, что хотите.

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Лев. Сегодня Львы могут руководствоваться принципом здорового эгоизма и смело ставить на первое место свои личные нужды. Стоит подумать не только о рутинных потребностях и материальных запросах, но и о личных ценностях, мировоззрении.

Дева. Лучше отказаться от решения финансовых вопросов и заключения договоров. Избегайте чрезмерных физических нагрузок и попытайтесь пораньше лечь спать.

Весы. События этого дня могут заставить вас защищать свою независимость в каких-то чисто личных достижениях. Многие будут способны вносить «живую струю» в любую ситуацию, вызывающую у них интерес.

Скорпион. Постарайтесь не реагировать на критику родственников –просто домочадцы не выспались. Выслушайте претензии и сделайте так, как считаете нужным – никто и не заметит.

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Астрологический прогноз на вторую половину января

Стрелец. He действуйте спонтанно или необдуманно. Если чувствуете, что обстановка вокруг вас начинает накаляться, постарайтесь не оказаться в эпицентре событий.

Козерог. Вряд ли в этот день произойдут грандиозные события, которые перевернут вашу жизнь. Но положительные сдвиги намечаются.

Водолей. Если вы почувствовали, что набрали лишние килограммы, то нужно срочно принимать меры. Конечно же, можно обойтись без строгой диеты, а отправиться в тренажерный зал.

Рыбы. Звезды обещают Рыбам отличное благосостояние, поэтому переживать из-за отсутствия финансов не придется. Наоборот, их будет столько, что можно отправиться в головокружительный шопинг.

Астролог: Вальдемар Небоходцев