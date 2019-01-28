Гороскоп на неделю 28 января – 3 февраля: Скорпионы займутся карьерой, у Тельцов сильное напряжение

Общий астрологический прогноз на неделю с 28 января по 3 февраля для всех знаков Зодиака.

Овен. У Овнов на этой неделе могут ухудшиться партнерские отношения. Это в равной мере относится как к супружескому союзу, так и к деловому партнерству. В результате принципиального разговора вы можете понять, что у вас с партнером отсутствует единство взглядов по ключевым вопросам.

Телец. У Тельцов в первое половине недели складываются достаточно напряженные отношения с людьми: знакомыми, родственниками, соседями. Возможно, вашу репутацию затронут какие-то слухи или вы услышите критику в ваш адрес. Будет потребность в общении, однако наладить контакт вряд ли получится.

Близнецы. Основным мотивом будет выступать карьера. Рабочие моменты представляют стресс на этой неделе. Также важно позаботиться о здоровье. Опасности могут подстерегать в дальних путешествиях и на просторах интернета.

Рак. Возможны трения с руководством, которое, образно говоря, за руку Вас не поймало, но многое подозревает. Большая часть этих подозрений необоснованна, но заводить разговор об этом не следует, пусть оно само убедится в обратном. И наоборот, попытки оправдания лишь утвердят его в его мнении.

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Лев. Соблюдайте диету или, по крайней мере, исключите из рациона жирные продукты и любимые десерты. Это не значит, что придется голодать. Ваши усилия не пройдут даром: через неделю-другую лишних килограммов как не бывало!

Дева. Творческие идеи найдут воплощение в интересных проектах и обустройстве дома. За кратчайший срок Девам удастся многое изменить в вашем семейном гнездышке. Вдохновение вы будете черпать в чувствах к любимому человеку, они сейчас на пике.

Весы. На этой неделе Весов ждет успех в каком-то бытовом деле, в котором ранее вы наталкивались на препятствия из-за чьей-то недобросовестности. Не исключена и удачная сделка, которая поможет увеличить накопления.

Скорпион. Скорпионам в будние дни недели звезды советуют сосредоточить усилия на карьере. Профессиональная реализация – это как раз та тема, где вы можете добиться наибольших успехов.

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Астрологический прогноз на вторую половину января

Стрелец. Стрельцам неделя не обещает пройти легко: деструктивное влияние планет на ваш Знак может создать вам много проблем, если вы не сможете быть достаточно настойчивыми в делах, крайне важных для вас. Не уступайте своих позиций, но постарайтесь не переводить спорные ситуации в открытые конфликты.

Козерог. Не бойтесь пустить в ход все ваше обаяние, ведь симпатичному оппоненту труднее возражать. Вам практически во всем будет сопутствовать удача. Смелый профессиональный план, который был пока только в замыслах, может оказаться реальностью, для этого нужно проявить желание.

Водолей. Эта неделя для Водолеев будет неоднозначной. Накопившаяся усталость тормозит деятельность, а рассеянное внимание не позволит сконцентрироваться на важных делах.

Рыбы. На этой неделе с Вами будет происходить много непредвиденных событий. А, поскольку Вы этого не любите, то окрестите ее неудачной. Хотя, если разобраться, к ее окончанию Вы будете явно в плюсе.

Астролог: Вальдемар Небоходцев