Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:19

Гороскоп на неделю 28 января – 3 февраля: Скорпионы займутся карьерой, у Тельцов сильное напряжение

Гороскоп на неделю 28 января – 3 февраля: Скорпионы займутся карьерой, у Тельцов сильное напряжение

Общий астрологический прогноз на неделю с 28 января по 3 февраля для всех знаков Зодиака.

Овен. У Овнов на этой неделе могут ухудшиться партнерские отношения. Это в равной мере относится как к супружескому союзу, так и к деловому партнерству. В результате принципиального разговора вы можете понять, что у вас с партнером отсутствует единство взглядов по ключевым вопросам.

Телец. У Тельцов в первое половине недели складываются достаточно напряженные отношения с людьми: знакомыми, родственниками, соседями. Возможно, вашу репутацию затронут какие-то слухи или вы услышите критику в ваш адрес. Будет потребность в общении, однако наладить контакт вряд ли получится.

Близнецы. Основным мотивом будет выступать карьера. Рабочие моменты представляют стресс на этой неделе. Также важно позаботиться о здоровье. Опасности могут подстерегать в дальних путешествиях и на просторах интернета.

Рак. Возможны трения с руководством, которое, образно говоря, за руку Вас не поймало, но многое подозревает. Большая часть этих подозрений необоснованна, но заводить разговор об этом не следует, пусть оно само убедится в обратном. И наоборот, попытки оправдания лишь утвердят его в его мнении.

Читайте также
Гороскоп на 28 января: Львы эгоистичны, Тельцы проявят оптимизм

Лев. Соблюдайте диету или, по крайней мере, исключите из рациона жирные продукты и любимые десерты. Это не значит, что придется голодать. Ваши усилия не пройдут даром: через неделю-другую лишних килограммов как не бывало!

Дева. Творческие идеи найдут воплощение в интересных проектах и обустройстве дома. За кратчайший срок Девам удастся многое изменить в вашем семейном гнездышке. Вдохновение вы будете черпать в чувствах к любимому человеку, они сейчас на пике.

Весы. На этой неделе Весов ждет успех в каком-то бытовом деле, в котором ранее вы наталкивались на препятствия из-за чьей-то недобросовестности. Не исключена и удачная сделка, которая поможет увеличить накопления.

Скорпион. Скорпионам в будние дни недели звезды советуют сосредоточить усилия на карьере. Профессиональная реализация – это как раз та тема, где вы можете добиться наибольших успехов.

Читайте также
Астрологический прогноз на вторую половину января

Стрелец. Стрельцам неделя не обещает пройти легко: деструктивное влияние планет на ваш Знак может создать вам много проблем, если вы не сможете быть достаточно настойчивыми в делах, крайне важных для вас. Не уступайте своих позиций, но постарайтесь не переводить спорные ситуации в открытые конфликты.

Козерог. Не бойтесь пустить в ход все ваше обаяние, ведь симпатичному оппоненту труднее возражать. Вам практически во всем будет сопутствовать удача. Смелый профессиональный план, который был пока только в замыслах, может оказаться реальностью, для этого нужно проявить желание.

Водолей. Эта неделя для Водолеев будет неоднозначной. Накопившаяся усталость тормозит деятельность, а рассеянное внимание не позволит сконцентрироваться на важных делах.

Рыбы. На этой неделе с Вами будет происходить много непредвиденных событий. А, поскольку Вы этого не любите, то окрестите ее неудачной. Хотя, если разобраться, к ее окончанию Вы будете явно в плюсе.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

Просмотров всего: 306

#гороскоп #гороскоп на неделю

распечатать


В России и мире 5

В России могут ввести платную регистрацию смартфонов
В России и мире

Студенты российских вузов рассказали о том, в каких компаниях хотят работать
В России и мире

Ученые выяснили механизм старения и появления рака
В России и мире

Девушка отложила лечение рака ради родов, но умерла вслед за ребенком

Общество 2

Гороскоп на 28 января: Львы эгоистичны, Тельцы проявят оптимизм
Общество 1

Гороскоп на 27 января: у Дев судьбоносная встреча, Ракам стоит выйти в свет
Общество 1

Гороскоп на 26 января: Близнецы получат деньги, Скорпионы почувствуют поддержку
Общество

Гороскоп на 25 января: Стрельцам стоит быть осторожными, у Львов великолепный день
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь