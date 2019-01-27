В Благовещенске на улице Калинина сбили пешехода

В Благовещенске вечером 27 января сбили пешехода в районе дома № 53 по улице Калинина. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте и в итоге оказался под колесами «Жигулей». Очевидцы предположили, что мужчина умер. Но в полиции этот факт опровергли.

По информации правоохранителей, пешеход жив, но от госпитализации отказался. При этом, со слов свидетелей ДТП, пострадавший был нетрезв.

Все обстоятельства случившегося предстоит установить сотрудникам ГИБДД, в настоящее время по факту аварии проводится проверка.