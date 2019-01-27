«Роскосмос» и РАН разрабатывают нацпроект для защиты Земли от астероидов
Российская академия наук и госкорпорация «Роскосмос» приступили к разработке национальной программы для исследования и создания методов противодействия угрозам из космоса. Об этом говорится в сообщении на странице Роскосмоса в Facebook.
«Это астероиды, кометы и осколки космических камней. Но больший вред землянам несут не небесные тела, а космический мусор на околоземной орбите», - говорится в сообщении.
По разным данным, на орбите находится до 20 тысяч объектов космического мусора размером больше 10 сантиметров. По словам директора департамента стратегического планирования и государственных космических программ госкорпорации «Роскосмос» Юрия Макарова, сейчас перед учеными стоит проблема снижения техногенного засорения за счет «космической уборки», пишет «Российская газета».
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