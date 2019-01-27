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27января
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«Роскосмос» и РАН разрабатывают нацпроект для защиты Земли от астероидов

«Роскосмос» и РАН разрабатывают нацпроект для защиты Земли от астероидов
Фото: newizv.ru

Российская академия наук и госкорпорация «Роскосмос» приступили к разработке национальной программы для исследования и создания методов противодействия угрозам из космоса. Об этом говорится в сообщении на странице Роскосмоса в Facebook.

«Это астероиды, кометы и осколки космических камней. Но больший вред землянам несут не небесные тела, а космический мусор на околоземной орбите», - говорится в сообщении.

По разным данным, на орбите находится до 20 тысяч объектов космического мусора размером больше 10 сантиметров. По словам директора департамента стратегического планирования и государственных космических программ госкорпорации «Роскосмос» Юрия Макарова, сейчас перед учеными стоит проблема снижения техногенного засорения за счет «космической уборки», пишет «Российская газета».

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#космос

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Комментарии
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  • full

    full
    1 час назад

    Может, сразу этого Макарова посадить, пока деньги не потратил?

  • lne1981

    lne1981
    46 минут назад

    Роснано,Роскосмос переименовали бы уже в " Роскормушку" для чиновников и их окружения. очередная схема.

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