«Роскосмос» и РАН разрабатывают нацпроект для защиты Земли от астероидов

«Это астероиды, кометы и осколки космических камней. Но больший вред землянам несут не небесные тела, а космический мусор на околоземной орбите», - говорится в сообщении.

По разным данным, на орбите находится до 20 тысяч объектов космического мусора размером больше 10 сантиметров. По словам директора департамента стратегического планирования и государственных космических программ госкорпорации «Роскосмос» Юрия Макарова, сейчас перед учеными стоит проблема снижения техногенного засорения за счет «космической уборки», пишет «Российская газета».