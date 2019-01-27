Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: музейное сообщество Приамурья

В утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» 28 января выяснят, чем живет сегодня музейное сообщество Приамурья. Гость в студии: ученый секретарь Амурского областного краеведческого музея Инна Васина.

Ведущие: Михаил Митрофанов, Татьяна Удалова.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции интервью можно наблюдать в инстаграм-аккаунте благовещенского «Эха».