В Благовещенске начали праздновать китайский Новый год (фото)

В Благовещенске китайский Новый год отпраздновали концертом и мастер-классами. Мероприятие в «Старом городе» ТРЦ «Острова» собрало сотни посетителей, которым интересна культура страны-соседа. Мероприятие организовал Институт Конфуция БГПУ при поддержке администраций Благовещенска и Хэйхэ.

К месту празднования ведет аллея-фотовыставка, которая повествует о развитии российско-китайских отношений на Амуре. Под куполом «Старого города» вывесили красные китайские фонарики и воздушные шары в виде иероглифов.

В 15 часов начали работу мастер-классы. Всем желающим предлагали раскрасить традиционные маски Пекинской оперы. Особенный интерес проявили дети: им показали, какими цветами обозначаются персонажи оперы и что означают эти цвета.

Здесь же мастерицы из Китая показывали, как плетут традиционные узелки из цветных шелковых нитей – 中国结 (чжунго дзье). Как объяснила одна из мастериц, сейчас, во время празднования китайского Нового года, особенной популярностью пользуются узелки красного цвета. Считается, что они приносят счастье и удачу. Для детей рукодельницы моментально сплетали разноцветные браслетики.

Рядом две китайские мастерицы показывали, как делать оригами – фигурки, сложенные из бумаги без клея и ножниц. А также демонстрировали искусство вырезания из красной бумаги 剪纸 (цзянь чжи) – это один из видов традиционного народного декоративно-прикладного искусства Китая, который недавно был отнесен ЮНЕСКО к числу мирового культурного наследия.

Интерес детей и взрослых привлекала работа мастера-каллиграфа. Он выдавал желающим листок тонкой красной бумаги и показывал написание иероглифа – например, 年(год), 爱 (любовь), 家 (семья, дом) и других.

Желающие могли попробовать повторить движения кисти с тушью. При этом важно не торопиться, соблюдать направление движения кисти, которую следует держать перпендикулярно бумаге. Вот что получилось у корреспондента ИА «Амур.инфо».

«Очень интересное мероприятие, спасибо организаторам праздника! Мы мало знаем о нашем соседе, а ведь это великая страна с древней богатой культурой. Я недавно узнала, что в Китае очень популярна русская литература, а у нас очень мало кто может похвастаться тем, что читал китайских авторов. Я думаю, нам всем, живущим рядом с Китаем, не помешает узнать больше об истории и культуре этой страны. И такие мероприятия способствуют развитию международных отношений, развивают интерес России и Китая друг к другу. Мы соседи, и мы должны жить дружно», – поделилась благовещенка Светлана Владимировна.

На глазах гостей мастер написал стихотворение Мао Цзэдуна, который всего два раза был за границей, и оба раза – в СССР. В этом произведении говорится о том, что самая главная ценность государства – это люди и что благополучие государства зависит от каждого.

В 16 часов началось выступление международного духового оркестра под управлением Анатолия Хопатько. Выступили 67 музыкантов из Хэйхэ, Харбина, провинции Шанси, а также амурские артисты. Музыканты выступят и в понедельник, 28 января. Концерт начнется в 11 часов в малом зале Общественно-культурного центра Благовещенска. Вход для зрителей свободный.

«В этом году большую помощь в организации празднования нам оказывает управление культуры Благовещенска. Отдельная благодарность – Виктории Андреевне Хопатько. Также в организации участвовали управление культуры и туризма администрации Хэйхэ и управление агитации и пропаганды города Хэйхэ – их задача заключается в организации и проведении больших, масштабных мероприятий, которые способствуют единению нации», – рассказывает директор Института Конфуция при Благовещенском государственном педагогическом университете Николай Кухаренко.

Китайский новый год по лунному календарю встретят с 4 на 5 февраля. В это время жизнь в Китае приостанавливается – все уходят на каникулы. Они завершатся Праздником красных фонарей в середине февраля.