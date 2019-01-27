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27января
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сегодня, 17:06 0

В Китае открылись персональные выставки двух амурских художников

В Китае открылись персональные выставки двух амурских художников

26 января в китайском городе Хэйхэ открылись персональные выставки двух руководителей амурского «Союза художников России» – нынешнего и бывшего. До 2001 года организацией руководил заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств Владислав Афанасьев.

Сейчас ей руководит действительный член Российской академии народного искусства, вице-президент Российской академии народного искусства по дальневосточному региону Вадим Кондратьев.

Открытие выставок приурочено сразу к тройному юбилею: 70-летию образования Китайской Народной Республики, установлению дипломатических отношений России и Китая и 30-летию культурных отношений между Благовещенском и Хэйхэ.

Ровно 30 лет назад, в 1989 году, оба художника открыли первую выставку амурских мастеров. С тех пор выставки стали регулярными, на них приглашаются разные художники.

Как отметили амурчане, принимали их в Хэйхэ с особой торжественностью. На открытии присутствовали начальник пропаганды и агитации Хэйхэ Ма Чуньбой, директор Российско-китайского художественного музея Чен Хуньсе. Были представители художественного института Хэйхэ, где амурчане являются преподавателями, и директор музея эмигрантов в Хэйхэ.

Обе выставки посвящены амурской природе, красоте Дальнего Востока и русского севера. В общей сложности в трёх залах Росийско-китайского художественного музея представлено более 50 работ.

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