Немного снега в ночные часы: прогноз погоды в Приамурье на 28 января

В Амурской области 28 января ночью ожидается переменная облачность, местами пройдет слабый снег. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

Температура составит минус 27…32, в отдельных районах будет около минус 20.

Днем будет малооблачно, без осадков. Ветер выберет северное, северо-западное направление и разгонится до 4-9 метров в секунду, местами его порывы достигнут 14 метров в секунду. Температура составит минус 10…15, местами по северу будет около минус 20.

В Благовещенске ночью установится переменная облачность, днем будет малооблачно без существенных осадков. Северо-западный ветер в ночные часы будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, днем – 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит минус 18…20, днем будет около минус 10, сообщает Амурский гидрометцентр.