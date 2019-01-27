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Немного снега в ночные часы: прогноз погоды в Приамурье на 28 января

Немного снега в ночные часы: прогноз погоды в Приамурье на 28 января
Фото: amur.info

В Амурской области 28 января ночью ожидается переменная облачность, местами пройдет слабый снег. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

Температура составит минус 27…32, в отдельных районах будет около минус 20.

Днем будет малооблачно, без осадков. Ветер выберет северное, северо-западное направление и разгонится до 4-9 метров в секунду, местами его порывы достигнут 14 метров в секунду. Температура составит минус 10…15, местами по северу будет около минус 20.

В Благовещенске ночью установится переменная облачность, днем будет малооблачно без существенных осадков. Северо-западный ветер в ночные часы будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, днем – 7-12 метров в секунду. Температура ночью составит минус 18…20, днем будет около минус 10, сообщает Амурский гидрометцентр.

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