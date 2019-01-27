В Китае начали штрафовать пешеходов, уткнувшихся в телефоны

Дорожно-транспортная полиция китайского города в провинции Чжэцзян начала штрафовать пешеходов, которые смотрят на экраны своих мобильных телефонов, когда переходят через дорогу, говорится в сообщении полиции. В Китае таких нарушителей называют низкоголовыми.

С 1 января в Китае, в городе Вэньчжоу вступил в силу новый закон, согласно которому пешеходы, которые смотрят в телефоны при переходе через дорогу, получат устное предупреждение или штраф в размере 10 юаней (97 рублей), если их действия мешают движению автомобилей или другим пешеходам.

«Штраф 10 юаней "низкоголовым" – заядлым любителям мобильных телефонов – вступившая в силу с 1 января одна из мер программы по продвижению более цивилизованного поведения в городе. Необходимо, чтобы закон стал гарантом цивилизованного поведения, чтобы цивилизованное поведение стало сознательным выбором горожан», приводятся в сообщении слова руководителя центра по продвижению культурного развития города Сюй Вэйчжуна.

По данным полиции, с 14 января по 22 января в общей сложности было выписано 111 штрафов и сделано 510 устных предупреждений, сообщает Biang.

Мнения интернет-пользователей относительно эффективности новой меры разделились, поскольку остается неясным, по какому критерию определять, создает ли такое поведение опасность дорожному движению или нет. Многие китайцы поддержали введение штрафов, но призвали увеличить их размеры. По их мнению сумма в 10 юаней слишком мала, чтобы изменить привычки людей.

Проблема нарушения правил дорожного движения как пешеходами, так и автомобилистами, – распространенная проблема в китайских городах. Местные власти принимают различные меры для борьбы с подобным поведением.

В Пекине на многих перекрестах города установлены специальные заборы, которые сотрудники полиции или городские волонтеры задвигают на красный сигнал светофора, не разрешая пешеходам переходить дорогу.

В городе Дае в провинции Хубэй полиция решила бороться с пешеходами, перебегающими на красный сигнал светофора, водным паром и лазером, установив специальное оборудование на перекрестке. В городе Нинбо установлены системы распознавания лиц, которые выписывают штраф за переход на красный свет.