Дальневосточники смогут оформить дв гектар в Забайкалье и Бурятии в 2020 году

Программа «Дальневосточный гектар» на территории недавно присоединившихся к Дальнему Востоку регионов будет реализована в три этапа. Первыми земельный участок получат местные жители, потом все дальневосточники. Затем дальневосточный гектар на территории Забайкальского края и Республики Бурятия смогут оформить все россияне.

В проекте поправок в закон о дальневосточном гектаре, которые распространят действие программы на территорию Республики Бурятия и Забайкальского края, предусмотрены три этапа реализации:

– с 1 июля 2019 года – право подать заявление на земельный участок на территории своего региона получат жители, зарегистрированные в этом регионе; – с 1 февраля 2020 года – право подать заявление на земельный участок в Забайкалье и Бурятии будет предоставлено жителям всех регионов Дальнего Востока; – с 1 августа 2020 года – «дальневосточные гектары» Республики Бурятия и Забайкальского края станут доступны всем россиянам.

«При запуске программы «Дальневосточный гектар» на территории новых регионов Дальнего Востока приоритет будет отдан местным жителям. Важно, чтобы жители Забайкальского края и Республики Бурятия первыми получили возможность взять землю, которую они любят и знают, где жили их предки», - подчеркнул генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат.

При этом в федеральную информационную систему «НаДальнийВосток.РФ» внесут данные о расположении особо охраняемых природных территорий, земель, занятых особо ценными объектами культурного наследия народов Российской Федерации, объектами, включёнными в Список всемирного наследия, историко-культурными заповедниками, объектами археологического наследия, музеями-заповедниками, а также местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации.

В состав ДФО вошли два новых субъекта федерации - Республика Бурятия и Забайкальский край.

Указ о том, что в состав Дальнего Востока войдут Республика Бурятия и Забайкалье, 3 ноября 2018 года подписал президент РФ Владимир Путин.

Программа «Дальневосточный гектар» действует с 2016 года. Бесплатный земельный участок можно оформить в 9 субъектах ДФО. Согласно данным федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ», россияне уже получили около 49 тысяч участков. Еще по 5,7 тысячи заявлений уполномоченные органы направили положительные ответы. Общим счётом одобрено предоставление 55 тысяч участков, причём из них 7 тысяч – в коллективной форме. Таким образом, участниками программы «Дальневосточный гектар» стали 72,7 тысяч человек, сообщает служба коммуникаций Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Для освоения дальневосточного гектара предусмотрены меры господдержки – их перечень размещён на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.