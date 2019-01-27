В Шимановске ночью водитель легковушки врезался в магазин

Около 2 часов ночи 27 января полицейским Шимановска поступило сообщение о ДТП. Водитель, управляя легковым автомобилем, въехал в здание магазина. На место прибыли сотрудники полиции, к этому моменты водитель скрылся с места аварии.

Как рассказали в амурском управлении МВД, вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 12.27 части 2 КоАП РФ (Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся). Автомобиль помещен на арест-площадку.

Сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению личности водителя и его местонахождения. Также определяется материальный ущерб, причиненный магазину.