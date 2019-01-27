В Благовещенске и Благовещенском районе усилят контроль за пешеходами, нарушающими ПДД

С 28 января по 1 февраля 2019 года на территории Благовещенска и Благовещенского района пройдет профилактическое мероприятие «Пешеход». Его цель – профилактика аварийности с участием пешеходов. Особое внимание сотрудники ГИБДД уделят пресечению нарушений со стороны водителей, не предоставляющих преимущество в движении пешеходам в зоне пешеходного перехода, а также пешеходам, переходящим проезжую часть в неустановленных для этого местах.

«Незаконопослушные пешеходы в нарушение Правил дорожного движения, рискуя собственной жизнью и ставя под угрозу жизнь и здоровье других участников дорожного движения, выходят на проезжую часть в неустановленных местах, на запрещающий сигнал светофора, переходят дорогу, не убедившись в безопасности перехода», – рассказали в амурском управлении МВД.

Так, в январе 2019 года женщина-пешеход 1948 года рождения переходила проезжую часть в неустановленном месте, и ее сбил автомобиль Honda Fit. В результате происшествия амурчанка с травмами была доставлена в больницу.

Всего с начала января 2019 года на территории Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 23 ДТП, из которых 7 произошло с участием пешеходов.

«Согласно пунктам 14.1, 14.2 и 14.3 Правил дорожного движения, водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом остановилось или снизило скорость транспортное средство, то водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость. На регулируемых пешеходных переходах при включении разрешающего сигнала светофора водитель должен дать возможность пешеходам закончить переход проезжей части данного направления», – напомнили дорожные полицейские.

В соответствии с частью 1 статьи 12.29 КоАП РФ за нарушение правил дорожного движения со стороны пешехода предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере пятьсот рублей. В соответствии со статьей 12.18. КоАП РФ не предоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот рублей до двух тысяч пятисот рублей.