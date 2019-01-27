Благовещенцы катались с горки без одежды

В редакцию Амур.инфо один из благовещенцев прислал видео, снятое 26 января в снежном городке на площади Ленина. На кадрах – двое молодых людей, катающихся с горки. Они обратили на себя внимание тем, что были почти обнажены. Судя по видео, на них было либо плавательное, либо нижнее белье.

Очевидцы предположили, что причиной стала теплая погода. По информации синоптиков, 26 января в Благовещенске было ясно, термометры показывали 4…6 градусов ниже нуля, скорость ветра составляла 3-8 метров в секунду.

Однако снежный городок с площади пока убирать не собираются. Как пояснили в администрации Благовещенска, фигуры обследуют каждый день, сносить их начнут по мере таяния. Точной даты нет.

В прошлом году снежный городок оказался рекордсменом, он простоял до марта. В 2017, 2016 и 2015 годах его демонтировали в первой половине февраля.