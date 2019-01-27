Мост-насыпь через реку Гербикан в амурском заказнике возведен незаконно

По информации прокуратуры, предприятие «Разрез Восточный» разработало проект строительства автодороги Огоджа — Февральск. В рамках реализации этого проекта в сентябре 2018 года между министерством лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области и ООО «Разрез Восточный» заключен договор аренды лесного участка, находящегося в Селемджинском районе. По нему предприятию в аренду передан лесной участок (для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов и заготовки древесины), расположенный в Февральском и Стойбинском участковых лесничествах ГКУ Амурской области «Норское лесничество» и находящийся в границах заказника регионального значения «Гербиканский».

На этот лесной участок ООО «Разрез Восточный» разработан проект освоения лесов, которым предусмотрены мероприятия по расчистке древесно-кустарниковой растительности, строительству и эксплуатации автомобильной дороги. ООО ГРР «Регион Недра» на основании договора подряда от 15 октября 2018 года (заключенного с ООО «Сибирская Угольная Компания) приступило к освоению указанного лесного участка в соответствии с вышеназванным проектом освоения лесов.

В соответствии положением о государственном природном заказнике регионального значения «Гербиканский», на территории заказника допускаются строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов. Определено, что строительство и реконструкция на территории заказника объектов, в отношении которых действующим законодательством предусмотрена подготовка проектной документации, допускаются исключительно при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы регионального уровня соответствующей проектной документации.

В ходе прокурорской проверки установлено, что проект строительства автодороги Огоджа — Февральск государственную экологическую экспертизу регионального уровня в уполномоченном органе (министерстве природных ресурсов Амурской области) не проходил, положительное заключение экспертизы ООО «Разрез Восточный» не выдавалось.

Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратурой 17 января 2019 года в Благовещенский городской суд направлено исковое заявление о признании деятельности ООО «Разрез Восточный», ООО «Сибирская Угольная Компания» и ООО ГРР «Регион Недра» незаконной и запрете осуществления этой деятельности в отсутствие положительного заключения государственной экологической экспертизы проекта строительство объекта «Автодорога Огоджа — Февральск», которое находится на рассмотрении. Одновременно направлено заявление о принятии мер по обеспечению иска в виде запрета осуществления вышеназванной деятельности в отсутствие положительного заключения государственной экологической экспертизы до вступления решения суда в законную силу.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что в проекте освоения лесов лесного участка отсутствуют сведения о том, что он находится в границах заказника «Гербиканский». Несмотря на это, проект получил положительное заключение государственной экспертизы в министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области. В связи с допущенными нарушениями Благовещенской межрайонной природоохранной прокуратурой 17 января 2019 министру лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Также проведенной проверкой установлено, что управлением по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области в отношении управляющего ООО ГРР «Регион Недра» 17 декабря 2018 года составлен протокол об административном правонарушении по статье 8.39 КоАП РФ (нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на территориях государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, государственных природных заказников, а также на территориях, на которых находятся памятники природы, на иных особо охраняемых природных территориях либо в их охранных зонах). Материалы дела об административном правонарушении находятся на рассмотрении у мирового судьи Амурской области по Селемджинскому районному судебному участку № 1.

Между тем бывший охотовед, живущий в Селемджинском районе, который и сообщил Амур.ифо о появлении дороги через Гербикан, 26 января 2019 года снял видео, на котором видно, что насыпь продолжает использоваться.

«Был вчера опять на этом мосту и дороге. За пару часов проехало шесть лесовозов. Дорога активно используется, хотя прокуратура это делать запретила», – сказал Евгений Рогалев.