Тепло, практически без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 27 января

В Амурской области 27 января установится переменная облачность. Местами по северу слабый снег. Северо-восточный ветер дует со скоростью 2-7 метров в секунду.

Термометры покажут минус 9…14 градусов, в северных районах до 16, местами - минус 21…26.

В Благовещенске в этот день небольшая облачность, без осадков. Северо-восточный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду. Столбики термометров остановятся на отметках 8…10 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.