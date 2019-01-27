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27января
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Тепло, практически без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 27 января

Тепло, практически без осадков: прогноз погоды в Приамурье на 27 января

В Амурской области 27 января установится переменная облачность. Местами по северу слабый снег. Северо-восточный ветер дует со скоростью 2-7 метров в секунду.

Термометры покажут минус 9…14 градусов, в северных районах до 16, местами - минус 21…26.

В Благовещенске в этот день небольшая облачность, без осадков. Северо-восточный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду. Столбики термометров остановятся на отметках 8…10 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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