Областная библиотека приглашает на выставку памяти Нехамы Вайсман

В Амурской областной библиотеке начала работу выставка «Я всегда буду с вами…», посвященная памяти заслуженного работника высшей школы Российской Федерации, члена Союза российских писателей Нехамы Иоановны Вайсман (1924–2009). Об этом сообщает библиотека в своем инстаграм-аккаунте. Выставка будет работать до 15 февраля.

«Нехама Вайсман родилась 28 января 1924 года в городе Могилёве-Подольском Винницкой области. В 1941 году за несколько дней до войны окончила школу с золотым аттестатом. Во время эвакуации попала в окружение и вернулась в родной город. Находясь в еврейском гетто, пережила все ужасы фашистской оккупации. После освобождения работала в военкомате, в 1949 с отличием окончила филологический факультет Киевского государственного университета имени Т. Г. Шевченко», – рассказывают в библиотеке.

Педагогическую деятельность она начала в Немировском педучилище Винницкой области. В 1950 вышла замуж за начальника погранзаставы Михаила Перельмана и уехала с ним на Дальний Восток, в город Благовещенск, который стал её второй родиной, а Благовещенский государственный педагогический институт (позже БГПУ), где она трудилась более полувека, – второй alma mater.

На выставке «Я всегда буду с вами…» представлены поэтические сборники и автобиографическая проза Вайсман, её книги и статьи о театре, публицистическая книга «Нет фашизму» и дневник, который она вела, находясь в еврейском гетто.

«Неординарную личность Нехамы Иоановны раскрывает посвящённая ей книга "Память сердца", ставшая коллективным памятником, созданным трудом и искренним порывом тех, кто её знал, кто понимал, как много она пережила и как много сделала для своих учеников, для просвещения Приамурья», – сказали в библиотеке.