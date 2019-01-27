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27января
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сегодня, 08:06 0

Приамурье вошло в пятерку лидеров по покупке электрокаров на вторичном рынке

Приамурье вошло в пятерку лидеров по покупке электрокаров на вторичном рынке
Фото: ru.depositphotos.com

Объем вторичного рынка электрокаров в России по итогам 2018 года достиг отметки в 2 239 единиц. Этот показатель в 2,1 раза выше, чем в 2017 году, когда было перепродано 1 049 машин с электродвигателями. В Амурской области за год перепродали 113 электрокаров – больше, чем в Москве.

Порядка 90 % от общего числа перепроданных электрокаров пришлось на иномарку Nissan Leaf, которую предпочти приобрести с рук 2 092 российских автомобилиста. С очень большим отставанием идут модели Mitsubishi I-MiEV и Tesla Model S, которые за прошлый год перекупили по 51 экземпляру. Также на территории России было продано 16 бывших в употреблении электрокаров BMW i3, 13 штук пришлось на LADA Ellada, а также по 8 – Renault Twizy и Tesla Model X.

Самым крупным вторичным рынком электромобилей стал Приморский край, где было продано 438 экземпляров авто. Почетное «серебро» взяла Иркутская область с показателем в 269 электромобилей. В тройку лидеров включили Краснодарский край, где бывшие владельцы электрических машин реализовали 201 автомобиль. На четвертом месте с небольшим отставанием находится Хабаровский край с итогом в 195 штук. Больше ста электромобилей, а именно 113 машин, купили автомобилисты Амурской области. В Москве за год было приобретено 92 иномарки, сообщает информпортал "Пензадрайв".

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#торговля #транспорт

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