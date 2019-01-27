Гороскоп на 27 января: у Дев судьбоносная встреча, Ракам стоит выйти в свет

Восход Солнца: 08:11

Заход Солнца: 17:13

Солнце в Водолее.

Овен. Идет благоприятный период для профессиональной деятельности. Вы поставите перед собой конкретные задачи и постепенно осуществите их.

Телец. Сегодняшний день хорош для общения с коллегами и руководством. Идей у вас много – настало время поделиться планами с нужными людьми. Но финансовые секреты звезды советуют держать при себе.

Близнецы. День будет наполнен различными событиями, причем большинство из них приятно вас удивят и порадуют. Сейчас могут поступить заманчивые предложения, касающиеся не только профессиональной сферы деятельности и творчества.

Рак. Звезды советуют Вам сегодня обязательно выбраться в кино, на выставку, на танцы – туда, где будет море общения, где Раки смогут и повеселиться, и познакомиться, и себя показать.

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Лев. В этот день увеличится доля ложной информации, которую будет непросто распознать, и, руководствуясь которой, вы рискуете наделать ошибок.

Дева. Вас ожидает новая и, возможно, судьбоносная встреча. Посмотрите на человека, пообщаетесь и поймете – перед вами ваша вторая половинка.

Весы. В ближайшее время на работе вы можете оказаться между двух огней. Поэтому постарайтесь заранее продумать пути отступления или тактику, чтобы избежать такого положения.

Скорпион. Звезды советуют Скорпионам игнорировать всех, кто не согласен с их мнением. Главное, что начальство вас полностью поддерживает.

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Стрелец. Велика вероятность приятной встречи со старыми друзьями. Отношения с родственниками сегодня должны улучшиться.

Козерог. Излишняя доверчивость или наивность в житейских вопросах могут привести к ошибкам в работе или создать препятствия на пути к намеченной цели.

Водолей. Выбор избранника может быть связан с мнением родителей на его или ее счет. Поскольку с родителями вы поддерживаете дружеские отношения, то выслушайте их мнение и примите к сведению.

Рыбы. Данный день может быть связан с какими-то неожиданностями, внезапными происшествиями, из-за которых вам придется ломать свои планы и заниматься совсем не теми вопросами, которыми хотели.

Астролог: Вальдемар Небоходцев