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26января
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сегодня, 19:56 0

Житель Татарстана заказал икру на 130 тысяч у мошенника-амурчанина

Житель Татарстана заказал икру на 130 тысяч у мошенника-амурчанина
Фото: www.amur.info

Житель деревни Малая Шильна в Татарстане нашел объявление на одном из интернет-сайтов о продаже рыбы и икры. В объявлении был указан телефонный номер, зарегистрированный в Амурской области. Однако оказалось, что мужчина наткнулся на мошенника.

Он позвонил по указанному номеру и договорился о покупке и доставке деликатесов, после чего внес на счет продавца 130 тысяч рублей в качестве предоплаты за товар. После этого мошенник перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает «Казань24.ру».

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#криминал #происшествия

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