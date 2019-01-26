Житель Татарстана заказал икру на 130 тысяч у мошенника-амурчанина

Житель деревни Малая Шильна в Татарстане нашел объявление на одном из интернет-сайтов о продаже рыбы и икры. В объявлении был указан телефонный номер, зарегистрированный в Амурской области. Однако оказалось, что мужчина наткнулся на мошенника.

Он позвонил по указанному номеру и договорился о покупке и доставке деликатесов, после чего внес на счет продавца 130 тысяч рублей в качестве предоплаты за товар. После этого мошенник перестал выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает «Казань24.ру».

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#криминал #происшествия

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Василий Кленин