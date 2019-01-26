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26января
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сегодня, 19:28 4

Квота по иностранной рабочей силе в Амурской области выше всех в ДФО

Квота по иностранной рабочей силе в Амурской области выше всех в ДФО
Фото: www.amur.info

В 2019 году приказом Минтруда РФ Амурской области выделили квоту по иностранной рабочей силе – 28 776 человек. Это больше, чем во всех остальных десяти субъектах Дальневосточного федерального округа вместе взятых.

Минтруда РФ издало приказ N 832н о распределении квоты разрешений на работу для иностранцев на 2019 год по субъектам РФ. Дальнему Востоку разрешено использовать труд 54 464 иностранцев. Из этого числа на Амурскую область приходится 28 778 человек.

Идущему на втором месте Хабаровскому краю выделена квота – 8 318. Многие субъекты получили разрешение на привлечение к работе всего нескольких сотен иностранцев (Якутия, Сахалин, Чукотка). Квота для Камчатки – 16 человек.

В Приамурье примерно половина иностранцев – 14 890 – могут привлекаться в качестве рабочих на горных, горно-капитальных, на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах. Больше шести тысяч могут быть рабочими на металлообрабатывающих и машиностроительных предприятиях. Почти тысячу иностранцев можно привлечь в качестве специалистов в области естественных и инженерных наук. А вот в сельском, лесном, охотничьем, рыболовном хозяйствах совокупно можно использовать труд всего 19 иностранцев.

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#Китай #работа

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Комментарии
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  • avm

    avm
    1 час назад

    Сколько в Благовещенске населения, двести тысяч вроде.

    15% мигрантов в год и длится это уже далеко не первый год. Скоро на 10 таджиков/узбеков один русский останется.

  • Maikl

    Maikl
    58 минут назад

    Чуть чуть, ничего, можно, друга)))

  • Maikl

    Maikl
    56 минут назад

    В целом , ничего страшного в этом нет, главное , что бы наниматели соблюдали законы РФ, так же как и сами иностранцы...

    А с этим не всегда гладко..

  • Диванный аналитеk

    Диванный аналитеk
    33 минуты назад

    Этаж какая квота была в 90-е когда они все общежития занимали..А на рынке их вообще тысячи 3 одновременно работали..Какая тогда квота была? 100 000?

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