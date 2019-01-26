Квота по иностранной рабочей силе в Амурской области выше всех в ДФО

В 2019 году приказом Минтруда РФ Амурской области выделили квоту по иностранной рабочей силе – 28 776 человек. Это больше, чем во всех остальных десяти субъектах Дальневосточного федерального округа вместе взятых.

Минтруда РФ издало приказ N 832н о распределении квоты разрешений на работу для иностранцев на 2019 год по субъектам РФ. Дальнему Востоку разрешено использовать труд 54 464 иностранцев. Из этого числа на Амурскую область приходится 28 778 человек.

Идущему на втором месте Хабаровскому краю выделена квота – 8 318. Многие субъекты получили разрешение на привлечение к работе всего нескольких сотен иностранцев (Якутия, Сахалин, Чукотка). Квота для Камчатки – 16 человек.

В Приамурье примерно половина иностранцев – 14 890 – могут привлекаться в качестве рабочих на горных, горно-капитальных, на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах. Больше шести тысяч могут быть рабочими на металлообрабатывающих и машиностроительных предприятиях. Почти тысячу иностранцев можно привлечь в качестве специалистов в области естественных и инженерных наук. А вот в сельском, лесном, охотничьем, рыболовном хозяйствах совокупно можно использовать труд всего 19 иностранцев.