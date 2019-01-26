Реальные доходы россиян падают пятый год подряд

Россияне беднеют пятый год подряд. Реальные располагаемые доходы граждан РФ за 2018 году снизились на 0,2 %, свидетельствуют данные Росстата. Речь идет о доходах, скорректированных на инфляцию и обязательные платежи. В 2017 году снижение составило 1,2 %, в 2016 году – 5,8 %, в 2015 году – 3,2 %, а в 2014 году – 0,7 %.

Последний раз реальные доходы населения росли в 2013 году – на 4 %.

Между тем, еще в конце декабря 2018 года президент России Владимир Путин выразил надежду, что реальные доходы населения России в 2018 году могут вырасти на 0,5 % после длительного периода снижения.

«Надеюсь, что эта тенденция сохранится: растет реальная заработная плата — по итогам 10 месяцев на 7,4 %, а по итогам года ожидается рост на 6,9-7 %», — сказал президент на пресс-конференции в конце года.

Статистика расходится с данными президента из-за единовременной выплаты пенсионерам в размере 5 000 рублей, которая была сделана в январе 2017 года. Из-за нее разово выросли доходы населения в январе 2017 года и, соответственно, за весь 2017 год, что в конечном итоге отразилось на сравнении с показателями 2018 года.

Без учета единовременной выплаты реальные доходы за 2018 год показали небольшую положительную динамику — рост на 0,3 %. Однако в четвертом квартале 2018 года реальные доходы снизились на 0,7 % относительно того же периода предыдущего года — это при том, что эффекта разовой выплаты тогда не было. Таким образом, на основе поквартальной статистики видно, что реальные доходы росли в первом полугодии, а в минус ушли во второй половине 2018 года. Претензии к методике расчета Росстата ранее высказывал первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

При этом, в 2018 году ускорился рост среднемесячной начисляемой заработной платы. В номинальном выражении речь идет о 43 400 рублей, что к 2017 году больше на 9,9 %. Ранее замминистра труда РФ Любовь Ельцова прогнозировала, что в 2019 году темп роста заработной платы будет 6,1 %, в 2020 году – 5,4 % и в 2021 году ожидается 6,6 %.

Министр экономического развития Максим Орешкин отмечал, что нормальному росту доходов населения мешают «проблемы, например, с процентными платежами по потребительским кредитам, которые очень резко растут – это один из факторов, который вычитает из доходов населения».

По данным Объединенного кредитного бюро, в 2018 году количество выданных банками россиянам кредитов выросло на 18 %, при этом объемы кредитования увеличились на 46 %, сообщает «Газета.ру».