Власти Циолковского ищут лучший слоган для космограда

Администрация ЗАТО Циолковский объявила конкурс на лучший слоган для города. Заявки и варианты принимаются до 30 марта. Слоган должен быть на русском языке, отражать уникальность города, формировать положительный образ, привлекать внимание целевых аудиторий и не содержать труднопроизносимых слов.

Городские власти приглашают к участию в конкурсе копирайтеров, дизайн-студии, рекламные агентства, творческие объединения, а также всех желающих. Конкурс пройдет в один тур, итоги подведут 5 апреля.

Заявки с приложением текста слогана необходимо высылать на электронный адрес: lsv61@mail.ru c указанием в качестве темы название конкурса. Также можно прислать заявку в администрацию города по адресу: ЗАТО Циолковский, улица Гагарина, 6, кабинет 214 или в WhatsApp на номер +7 929 490-30-90.

Автор лучшего слогана будет награжден в торжественной обстановке 12 апреля, в день рождения космонавтики, дипломом и ценным подарком, сообщает пресс-служба администрации Циолковского.