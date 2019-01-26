Умер известный французский композитор Мишель Легран

Пианист, аранжировщик, дирижер и певец, Легран был обладателем трех «Оскаров» и пяти «Грэмми», один раз удостоился «Золотого глобуса». За свою творческую карьеру музыкант написал более двухсот песен к кино- и телефильмам. В его дискографии более 100 альбомов.

Первая слава пришла к нему в середине 1960-х после выхода музыкального фильма «Шербурские зонтики». Затем были саундтреки к фильмам «Девушки из Рошфора», «Афера Томаса Крауна», «Сладкий ноябрь», «Обратная сторона полуночи», «Никогда не говори "никогда"» и другим.

Легран родился в 1932 году, происходил из семьи музыкантов, имел армянские корни, дружил с Эдит Пиаф и Морисом Шевалье, аботал с Фрэнком Синатрой, Шарлем Азнавуром, Барброй Стрейзанд. Неоднократно выступал с Тамарой Гвердцители.В марте 2018 года Легран был награжден почетным знаком «За вклад в российскую культуру».

Двое сыновей Леграна также посвятили себя музыке. В 2014 году Легран обвенчался в Александро-Невском соборе Парижа с актрисой Машей Мериль, урожденной княжной Гагариной. В последние годы проживал в Монако, сообщают «Вести».