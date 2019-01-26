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26января
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Умер известный французский композитор Мишель Легран

Умер известный французский композитор Мишель Легран
Фото: Сергей Бертов, Интерпресс, ТАСС

26 января скончался известный французский композитор и дирижер Мишель Легран. Ему было 86 лет. О кончине музыканта сообщило агентство France-Presse.

Пианист, аранжировщик, дирижер и певец, Легран был обладателем трех «Оскаров» и пяти «Грэмми», один раз удостоился «Золотого глобуса». За свою творческую карьеру музыкант написал более двухсот песен к кино- и телефильмам. В его дискографии более 100 альбомов.

Первая слава пришла к нему в середине 1960-х после выхода музыкального фильма «Шербурские зонтики». Затем были саундтреки к фильмам «Девушки из Рошфора», «Афера Томаса Крауна», «Сладкий ноябрь», «Обратная сторона полуночи», «Никогда не говори "никогда"» и другим.

Легран родился в 1932 году, происходил из семьи музыкантов, имел армянские корни, дружил с Эдит Пиаф и Морисом Шевалье, аботал с Фрэнком Синатрой, Шарлем Азнавуром, Барброй Стрейзанд. Неоднократно выступал с Тамарой Гвердцители.В марте 2018 года Легран был награжден почетным знаком «За вклад в российскую культуру».

Двое сыновей Леграна также посвятили себя музыке. В 2014 году Легран обвенчался в Александро-Невском соборе Парижа с актрисой Машей Мериль, урожденной княжной Гагариной. В последние годы проживал в Монако, сообщают «Вести».

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    23 минуты назад

    Уходят гении, жаль...Такую музыку можно слушать вечно.

  • olegkromar

    olegkromar
    16 минут назад

    Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ---- http://gg.gg/moipres

  • V.M.

    V.M.
    13 минут назад

    Вечная музыка... Жаль, гении не вечны.

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