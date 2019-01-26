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26января
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сегодня, 17:43 2

«Совкомбанк» изъявил желание купить АТБ

«Совкомбанк» изъявил желание купить АТБ
Фото: www.amur.info

«Совкомбанк» подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о приобретении акций ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк». В ведомстве сообщают, что заявок от других претендентов пока не поступало.

В феврале Банк России проведет открытый аукцион в электронной форме по продаже АТБ. Стартовая цена — 9,8 миллиарда рублей с шагом на повышение в 100 миллионов рублей.

Покупкой АТБ также интересовались банк «Восточный» и «Московский кредитный банк». Банки воздержались от комментариев СМИ.

С 2018 года АТБ санируется через Фонд консолидации банковского сектора. До санации кредитная организация занимала 74 место по активам – 75,2 миллиарда рублей. В 2018 году Центробанк стал владельцем 99,99 % акций АТБ.

В конце декабря 2018 года совет директоров Банка России внес изменения в план участия ЦБ в осуществлении мер по предупреждению банкротства АТБ. Согласно корректировкам, будет создан закрытый паевый инвестиционный фонд комбинированный «Специальный», имущество которого используют на приобретение прав (требований) АТБ к ООО «Финансовая торговая компания» (ФТК). А также на выкуп векселей ФТК, с которыми, собственно, и связано банкротство АТБ, сообщает «Конкурент.ру».

В Амурской области более 400 векселедержателей судятся за возврат своих денег, переданных в обмен на векселя ФТП. В субботу, 26 января, некоторые из них провели пикет у здания банка.

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#происшествия #экономика

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    19 минут назад

    А у нас есть филиалы «Московский кредитный банк»?

  • olegkromar

    olegkromar
    15 минут назад

    Народ я нарыл способ как без спорта и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, просто надел и включил. А сейчас его можно купить в 2 раза дешевле чем я покупал, я вот купил еще 3 на подарок. Вот подробно о нем ---- http://xx.org.ua/moipres

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