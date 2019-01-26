«Совкомбанк» изъявил желание купить АТБ

«Совкомбанк» подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу о приобретении акций ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк». В ведомстве сообщают, что заявок от других претендентов пока не поступало.

В феврале Банк России проведет открытый аукцион в электронной форме по продаже АТБ. Стартовая цена — 9,8 миллиарда рублей с шагом на повышение в 100 миллионов рублей.

Покупкой АТБ также интересовались банк «Восточный» и «Московский кредитный банк». Банки воздержались от комментариев СМИ.

С 2018 года АТБ санируется через Фонд консолидации банковского сектора. До санации кредитная организация занимала 74 место по активам – 75,2 миллиарда рублей. В 2018 году Центробанк стал владельцем 99,99 % акций АТБ.

В конце декабря 2018 года совет директоров Банка России внес изменения в план участия ЦБ в осуществлении мер по предупреждению банкротства АТБ. Согласно корректировкам, будет создан закрытый паевый инвестиционный фонд комбинированный «Специальный», имущество которого используют на приобретение прав (требований) АТБ к ООО «Финансовая торговая компания» (ФТК). А также на выкуп векселей ФТК, с которыми, собственно, и связано банкротство АТБ, сообщает «Конкурент.ру».

В Амурской области более 400 векселедержателей судятся за возврат своих денег, переданных в обмен на векселя ФТП. В субботу, 26 января, некоторые из них провели пикет у здания банка.