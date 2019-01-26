Благовещенке, пережившей блокаду, вручили памятный знак

В пятницу, 25 января, в преддверии 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады зампред правительства Ольга Лысенко и министр соцзащиты Наталья Киселёва посетили жительницу блокадного Ленинграда, вдову участника Великой Отечественной войны Анну Лоншакову.

Анна Осиповна Лоншакова родилась 17 марта 1928 года в многодетной семье в селе Раменье Ленинградской области. В 1932 году семья Анны Осиповны переехала жить в Ленинград, где она и встретила Великую Отечественную войну. В 1942 году родители Анны Осиповны умерли от голода. После случившейся трагедии Анна Осиповна осталась жить в Ленинграде с сестрой и братом. Сестра Анны Осиповны работала в госпитале, а брат служил в разведроте. Анна Осиповна смогла пережить блокаду Ленинграда благодаря помощи родных. В июле 1942 года ее эвакуировали в Башкирию.

Восемь последних лет Анна Осиповна живет в Благовещенске в благоустроенной квартире, которую она получила как вдова умершего участника Великой Отечественной войны.

Ольга Лысенко и Наталья Киселева поздравили Анну Лоншакову, вручили ей подарок и памятный знак Санкт-Петербурга «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».

«К 27 января, все участники блокадного Ленинграда и те, кто участвовал во всех оборонных событиях, получат памятную медаль и денежную компенсацию, но, наверное, самое главное, что должны получить люди, это постоянное внимание, заботу и поддержку со стороны государства», – отметила заместитель председателя правительства Амурской области Ольга Лысенко.

В настоящее время на территории области проживают два человека, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» и 13 – награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». В связи с празднованием 75-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады все они получат единовременную денежную выплату в размере 7 000 рублей из бюджета Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба областного правительства.