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Слабый снег: прогноз погоды в Амурской области на 27 января

Слабый снег: прогноз погоды в Амурской области на 27 января
Фото: ru.depositphotos.com

В воскресенье, 27 января, в Амурской области ожидается переменная облачность, местами слабый снег. Ночью в отдельных районах туман. Ветер северный, северо-западный – до 5, местами – до 11 метров в секунду.

Ночью температура опустится до 17...22, местами до 32 ниже нуля. Днем – минус 7...12, местами – 17...22.

В Благовещенске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный – 5-10 метров в секунду. Температура ночью – 17...19, днем 8...10 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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Комментарии
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  • olegkromar

    olegkromar
    15 минут назад

    Народ я нарыл способ как без спорта и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, просто надел и включил. А сейчас его можно купить в 2 раза дешевле чем я покупал, я вот купил еще 3 на подарок. Вот подробно о нем ---- http://xx.org.ua/moipres

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