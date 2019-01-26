Слабый снег: прогноз погоды в Амурской области на 27 января

В воскресенье, 27 января, в Амурской области ожидается переменная облачность, местами слабый снег. Ночью в отдельных районах туман. Ветер северный, северо-западный – до 5, местами – до 11 метров в секунду.

Ночью температура опустится до 17...22, местами до 32 ниже нуля. Днем – минус 7...12, местами – 17...22. В Благовещенске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный – 5-10 метров в секунду. Температура ночью – 17...19, днем 8...10 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 203

#погода

распечатать

Василий Кленин