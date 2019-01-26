Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:07 1

В Архаринском районе незаконно отменили автобусный маршрут

В Архаринском районе незаконно отменили автобусный маршрут
Фото: ru.depositphotos.com

В Архаринском районе отменили рейсовый автобус, который ранее ходил по маршруту: поселок Архара – село Аркадьевка – село Отважное. Прокуратура провела проверку и установила, что отмена рейса была незаконной.

Установлено, что в нарушение требований закона, администрация Архаринского района не организовала транспортное обслуживание населения между населенными пунктами в границах муниципального района.

В целях устранения нарушений прокурор района главе администрации района внес представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Благодаря принятым мерам обслуживание автобусного маршрута восстановлено, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Просмотров всего: 335

#транспорт

распечатать


Общество 1

В Селемджинском районе открыта ледовая переправа
Общество 18

Амурские коммунисты устроили автопробег в знак протеста против роста цен на топливо
Происшествия 6

В Москве отменили 131 авиарейс на выходные
Общество 3

Параметры проекта канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ уточняют инвесторы
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • olegkromar

    olegkromar
    15 минут назад

    вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- http://bit.do/menblog

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь