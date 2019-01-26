В Архаринском районе незаконно отменили автобусный маршрут
В Архаринском районе отменили рейсовый автобус, который ранее ходил по маршруту: поселок Архара – село Аркадьевка – село Отважное. Прокуратура провела проверку и установила, что отмена рейса была незаконной.
Установлено, что в нарушение требований закона, администрация Архаринского района не организовала транспортное обслуживание населения между населенными пунктами в границах муниципального района.
В целях устранения нарушений прокурор района главе администрации района внес представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Благодаря принятым мерам обслуживание автобусного маршрута восстановлено, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.
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