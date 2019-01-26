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26января
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сегодня, 15:47 0

В Селемджинском районе открыта ледовая переправа

В Селемджинском районе открыта ледовая переправа
Фото: 28.mchs.gov.ru

В пятницу, 25 января, была официально открыта внеплановая технологическая ледовая переправа в Селемджинском районе на реке Селемджа. Ледовая дорога проходит в Февральске, в 400 метрах ниже железнодорожного моста.

Переправа соответствует всем нормативным требованиям. Об этом свидетельствует «Акт технического освидетельствования переправы на льду», составленный специальной комиссией, в которую входит инспектор государственной инспекции по маломерным судам.

Это уже девятая ледовая переправа, открытая области нынешней зимой. К открытию планируется последняя, десятая в Свободном, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

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#транспорт

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