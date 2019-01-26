В Селемджинском районе открыта ледовая переправа

В пятницу, 25 января, была официально открыта внеплановая технологическая ледовая переправа в Селемджинском районе на реке Селемджа. Ледовая дорога проходит в Февральске, в 400 метрах ниже железнодорожного моста.

Переправа соответствует всем нормативным требованиям. Об этом свидетельствует «Акт технического освидетельствования переправы на льду», составленный специальной комиссией, в которую входит инспектор государственной инспекции по маломерным судам.

Это уже девятая ледовая переправа, открытая области нынешней зимой. К открытию планируется последняя, десятая в Свободном, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.