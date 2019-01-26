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Амурские коммунисты устроили автопробег в знак протеста против роста цен на топливо

Амурские коммунисты устроили автопробег в знак протеста против роста цен на топливо
Фото: www.amur.info

В субботу, 26 ноября, коммунисты устроили в Благовещенске автопробег протеста против роста цен на топливо. Десять автомобилей с флагами и транспарантами проехали по центральным улицам города. Акция была согласована в городской администрации.

Коммунисты Благовещенска выступили с протестом против неконтролируемого роста цен на стратегический продукт – топливо. «Мы неоднократно слышали, что это вопрос пытались решить на самом высоком уровне, с участием Медведева и Путина, – рассказал лидер амурских коммунистов Роман Кобызов. – Были озвучены договоренности о том, что до марта цены на бензин расти не будут. Но наступил новый год, и цены начали расти. В этом нам видится сама суть либеральной экономики – власть не может регулировать цены, даже с помощью договоренностей на высшем уровне».

Как и было заявлено, в митинге приняли участие 10 автомобилей, украшенных флагами и плакатами, которые коммунисты намерены использовать еще не раз, и не только в Благовещенске – новые акции планируются в других городах Амурской области.

«Мы нередко проводим автопробеги и пришли к выводу, что десять автомобилей – это оптимальное количество, – пояснил Роман Кобызов. – Все-таки это считается демонстрацией, и, если заявить, например, 30 машин – то могут и отказать, мотивируя тем, что мы затрудняем дорожное движение. А 10 автомобилей – это приемлемое количество. Колонна не застревает на светофорах, на поворотах, едет компактно».

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#бензин #партии #транспорт

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Комментарии
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  • Тодд

    Тодд
    53 минуты назад

    На машинах не правильно как то. На подводах надо. Так по коммунистически будет. В духе предшественников, живших в начале 20 в..

  • Хмык

    Хмык
    50 минут назад

    Фсё. Щаз бензин в два раза подешевеет.

  • Диванный аналитеk

    Диванный аналитеk
    26 минут назад

    Вы бы лишний раз о себе лучше не напоминали..

  • Димидыч

    Димидыч
    13 минут назад

    КПРФ это популисты.

    А вот Коммунисты России это настоящие коммунисты.

  • Братеев1

    Братеев1
    5 минут назад

    почему цветы не возложили в день смерти Ленина?

  • Хмык

    Хмык
    1 минута назад

    Братеев1

    почему цветы не возложили в день смерти Ленина?



    Все деньги ушли на бензин для пробега.



  • Myxira

    Myxira
    1 минута назад

    Димидыч

    КПРФ это популисты.

    А вот Коммунисты России это настоящие коммунисты.



    Больше коммунистов, красивых и разных!

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