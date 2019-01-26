Около 20 благовещенцев вышли на всероссийский пикет у банка АТБ

В субботу, 26 января, Благовещенск присоединился к всероссийской акции – пикету у офисов Азиатско-Тихоокеанского банка. Тысячи человек купили векселя ФТК и не могут вернуть деньги. В Приамурье пострадавших было около 400. На пикет в столице Приамурья пришли около 20 человек.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», амурчане покупали в АТБ векселя «Финансово-торговой компании». Порядка 400 человек пытались обменять векселя на деньги, но не смогли этого сделать. Всего в России таких обманутых вкладчиков – около трех тысяч.

Центробанк выявил в действиях ФТК признаки финансовой пирамиды. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Амурчане решили отстаивать свои права через суд. Но деньги им вернуть не удалось. Вкладчики неоднократно устраивали публичные акции на улицах Благовещенска. ЦБ официально заявил о продаже АТБ, торги назначены на 14 марта 2019 года.

Вкладчики решили провести всероссийскую акцию – пикет у зданий офисов АТБ. В Благовещенске на угол улиц Ленина – Кузнечная пришли около 20 человек. В 12 часов люди выстроились вдоль тротуара с плакатами: «АТБ, верни наши деньги на старость, лекарства, учебу», «АТБ оставил меня нищей! Суды, судите справедливо!», «В судах защиту судам, а не мошенникам», «Будем бороться до конца, мы не сдадимся».

Участники пикета пояснили, что у некоторых обманутых вкладчиков уже прошли суды с банком, и все они были проиграны.

Кроме плакатов, у участников пикета в руках были воздушные шарики с надписью «Меня надул АТБ».

Кстати, протестные плакаты в Благовещенске можно увидеть и на жилых домах областного центра.