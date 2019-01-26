СМИ: цены на хлеб могут повыситься на 6–7 %

Цены на пшеничную муку высшего сорта, на которую приходится треть себестоимости хлеба, за год выросли более чем на 30 %. Из-за этого оптовые цены на хлеб повысятся минимум на 6–7 %, сообщают в ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз».

Цены на муку выросли, и в начале февраля отпускные цены на хлеб будут меняться, подтверждает председатель правления Национального союза хлебопечения и председатель совета директоров АО «Кондитерско-булочный комбинат «Черемушки» Сергей Щедрин. В декабре 2017 – марте 2018 года цена на муку у поставщиков завода держалась на уровне 13,9 рубля за килограмм, но с апреля цены пошли в рост. За год стоимость муки увеличилась на 45,3 %, до 20,2 рубля в январе 2019 года. В феврале ожидается еще большее подорожание – на 6–7 %.

В Минсельхозе, впрочем, считают, что ежегодный рост цен на хлеб соответствует уровню инфляции в России. «Цена на хлеб слабо зависит от ценовой ситуации на рынке зерна, так как доля затрат на сырье (мука и зерно) в структуре розничной цены на хлеб составляет около 20 %», – отметили в министерстве.

Рост цен на муку участники рынка объясняют подорожанием зерна. Его стоимость в этом году выше, чем в предыдущем, из-за снижения урожая. В 2017 году Россия собрала рекордный в своей истории урожай — 135,4 миллиона тонн. В 2018-м же, по предварительным оценкам Минсельхоза, было собрано 110 миллионов тонн, в том числе 70 миллионов тонн пшеницы. По данным Российского зернового союза, за год тонна пшеницы третьего класса подорожала с 8,2 тысячи рублей до 13,4 тысячи рублей.

По данным Росстата, в январе 2018 года хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки в среднем по стране стоил 45,67 рубля за килограмм, а в декабре — 48,13 рубля. Хлеб из пшеничной муки высшего сорта за год подорожал на 5 %. Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов выросли на 5,88 %. На ситуацию на рынке хлеба обратило внимание государство: в декабре курирующий агрокомплекс вице-премьер Алексей Гордеев обсудил ее с президентом Российского союза пекарей Валерием Чешинским. По итогам встречи вице-премьер поручил руководителям профильных ведомств и правительствам регионов создавать запасы зерна, чтобы стабилизировать рынок и цены на хлеб, в первую очередь на социально значимые виды — батон и буханку, сообщает РБК.