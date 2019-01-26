Свободненцы хотят себе гимн города, а также новый флаг
Инициативная группа жителей Свободного предложила проект гимна города. На сегодняшний момент своего гимна у города президентского внимания нет. Кроме того, они предложили новый вариант городского флага.
Предложение краеведов обсудили депутаты городского Совета народных депутатов на одной из комиссий, сообщает портал Gzt-sv.ru.
Краевед, писатель, почётный гражданин города Алексей Падалко принёс несколько вариантов текстов. Среди текстов Алексей Егорович представил и свой, для которого уже местный композитор Александр Васильев написал музыку.
Гимн города Свободный
Из брянских лесов, из селенья Сураж
Шли люди сюда, чтобы счастье найти,
Чтоб край заселить неприветливый наш
И град возвести на исходе пути.
И вот он поднялся у Зеи-реки,
Сработанный грубым мужицким трудом.
Он стал Алексеевском с царской руки,
Свободным, народным он будет потом.
Припев:
Вечно живи, Алексеевск - Свободный,
Город красивых и сильных людей,
Миру открытых и благородных,
Славных делами и дружбой своей!
Стихи мы слагаем и песни поём
О городе нашем с нелёгкой судьбой.
Свободный — мы лучших не знаем имён,
Один он в России и в мире такой.
Он с нами везде и повсюду мы с ним,
С ним бьются созвучно людские сердца.
Мы к городу нежные чувства храним
И верными будем ему до конца.
Также Алексей Падалко вместе председателем свободненского литературного объединения Юрием Тарасовым, показали один из макетов флага, который они разработали. На нем изображен красный факел на сине-желто-белом фоне. Синий цвет символизирует реки, желтый – «хлебный» микрорайон Суражевку, а белый – чистоту и свободу.
Участники встречи высказали свои пожелания и предложения, в некоторых вопросах их мнения разошлись. Было принято решение направить имеющиеся варианты в геральдическую комиссию Санкт-Петербурга, чтобы на основании ее заключения подойти к разработке флага города. Также депутатам придется в связи с этим вопросом вносить некоторые изменения в устав города.
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