Свободненцы хотят себе гимн города, а также новый флаг

Инициативная группа жителей Свободного предложила проект гимна города. На сегодняшний момент своего гимна у города президентского внимания нет. Кроме того, они предложили новый вариант городского флага.

Предложение краеведов обсудили депутаты городского Совета народных депутатов на одной из комиссий, сообщает портал Gzt-sv.ru.

Краевед, писатель, почётный гражданин города Алексей Падалко принёс несколько вариантов текстов. Среди текстов Алексей Егорович представил и свой, для которого уже местный композитор Александр Васильев написал музыку.

Гимн города Свободный

Из брянских лесов, из селенья Сураж

Шли люди сюда, чтобы счастье найти,

Чтоб край заселить неприветливый наш

И град возвести на исходе пути.

И вот он поднялся у Зеи-реки,

Сработанный грубым мужицким трудом.

Он стал Алексеевском с царской руки,

Свободным, народным он будет потом.

Припев:

Вечно живи, Алексеевск - Свободный,

Город красивых и сильных людей,

Миру открытых и благородных,

Славных делами и дружбой своей!

Стихи мы слагаем и песни поём

О городе нашем с нелёгкой судьбой.

Свободный — мы лучших не знаем имён,

Один он в России и в мире такой.

Он с нами везде и повсюду мы с ним,

С ним бьются созвучно людские сердца.

Мы к городу нежные чувства храним

И верными будем ему до конца.

Также Алексей Падалко вместе председателем свободненского литературного объединения Юрием Тарасовым, показали один из макетов флага, который они разработали. На нем изображен красный факел на сине-желто-белом фоне. Синий цвет символизирует реки, желтый – «хлебный» микрорайон Суражевку, а белый – чистоту и свободу.

Участники встречи высказали свои пожелания и предложения, в некоторых вопросах их мнения разошлись. Было принято решение направить имеющиеся варианты в геральдическую комиссию Санкт-Петербурга, чтобы на основании ее заключения подойти к разработке флага города. Также депутатам придется в связи с этим вопросом вносить некоторые изменения в устав города.