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26января
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сегодня, 11:41 0

Почти 30 % выпускников вузов России не нашли работу

Почти 30 % выпускников вузов России не нашли работу
Фото: www.amur.info

В 2018 году 28 % выпускников российских вузов в первый год не смогли трудоустроиться. Об этом заявила журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«На сегодняшний день в Российской Федерации сформирована система мониторинга трудоустройства выпускников, по данным которой в 2018 году в целом по Российской Федерации трудоустроились в первый год после окончания университета 72 % выпускников вузов», – сказала Татьяна Голикова после обсуждения со студентами и молодыми учеными реализации национальных проектов. По ее словам, доля таких выпускников МИСиС составила 80 %, сообщает РИА Новости.

«Взгляд» дополняет, что современный мониторинг не учитывает, устроились ли выпускники по специальности, и востребована ли на рынке труда эта профессия. По словам Голиковой, к 2022 году система мониторинга изменится, и можно будет проследить, как проходит трудоустройство выпускников по тем или иным специальностям с учетом специфики региональных рынков труда. Также можно будет узнать мнение работодателей о качестве подготовки специалистов. Это позволит увеличить точность прогнозирования потребностей рынка труда и планирования контрольных цифр приема в вузы.

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#вузы #работа #российская власть

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