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26января
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сегодня, 11:07 4

Управляйки могут обязать вывешивать отчеты о работе в домах

Управляйки могут обязать вывешивать отчеты о работе в домах
Фото: www.amur.info

Амурский сенатор Иван Абрамов вместе с коллегами предложил законопроект, по которому управляющие компании будут обязаны размещать годовой отчет о своей деятельности на информационном стенде в местах общего пользования многоквартирных домов.

«Отчет управляющей организации о выполненных за предыдущий год работах (услугах) по договору управления многоквартирным домом размещается управляющей организацией в течение первого квартала текущего года на информационных стендах в местах общего пользования многоквартирного дома и общедоступных для собственников информационных стендах в месте расположения управляющей организации», – следует из текста пояснительной записки к законопроекту.

Иван Абрамов пояснил, что в настоящее время законодательством не регламентируется способ информирования собственников жилья, кроме как через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

«Отчеты, которые размещают управляющие организации в иннтернете, могут быть доступны не всем собственникам по самым разным причинам. Для обыкновенного пользователя найти такой отчет в интернете не так-то просто в виду большого общего объема информации. Наконец, само содержание отчета часто может оказаться непонятным. В ином случае, собственнику, чтобы ознакомиться с годовыми результатами деятельности управляющей компании, необходимо лично обратиться в управляющую организацию с заявлением на выдачу ему такого отчета, однако такая процедура не всегда удобна, поскольку людям приходится тратить на это личное время», – пояснил Иван Абрамов.

По мнению авторов законопроекта, только после ознакомления с отчетом собственники жилого дома смогут сделать выводы о качестве работы управляющей компании, принять решение о продлении договора на обслуживание дома с действующей компанией или же заключить договор с другой организацией.

Законопроект предполагает внесение изменений в Жилищный кодекс, сообщает сайт регионального отделения ЛДПР.

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#ЖКХ #закон #российская власть

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    40 минут назад

    очень нужное и своевременное дело

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    33 минуты назад

    Открытость работы Управляющих организаций - это должно быть строго обязательно!Вывешиванием бумажек-отчетов делу не поможешь - это архаика! Необходимом, чтобы каждая Управляющая организация имела свой САЙТ, работающий в оперативном, каждодневном режиме, с выкладкой всей, максимально полной информации, с администратором Сайта! А то у некоторых Сайты есть, но лишь «для галочки».

    На Федеральном уровне уже давно говорят о строго обязательных Сайтах Управляек, но никакого Закона так и не принято!? Давно пора принять такой Закон тогда на региональном уровне!!! В Законе должен быть предусмотрен и Полный обязательный перечень всей информации, которая должна быть на Сайтах Управляек! Только в таких случаях, работа Управляющих домами организаций будет открытой, под контролем местной и региональный власти, под контролем старших домов и общественности! Каждой Управляющей организации - работающий Сайт - вот лозунг времени! Для региональной власти полезно провести мониторинг Сайтов Управляек ( у кого есть) по всей области, а в будущем постоянно их контролировать ( вся ли информация выкладывается, есть ли оперативный режим работы сайта), а можно даже объявлять потом и Конкурсы лучших сайтов Управляек, для стимуляции...

  • Альтер

    Альтер
    30 минут назад

    Согласен

    При этом, если установят как в 491 ПП минимальный перечень условий для отчета(то о чем написано в статьей-содержание отчета)-то вообще будет очень хорошо.

    Можно будет потом смотреть состояятельность.

    Правда есть "лазейки"-например как в управлении ЖКХ, когда те списывают бабки на капремонт о принимают определенные объемы работ, которых в природе не было.

    Но это можно будет со временем отработать тоже, да и основания будут подать заявление в полицию о присвоении денежных средств или мошенничестве или коммерческом подкупе.

    Молодцы ЛДПР-непонятно почему ЕР этого не видит, и почему исполнительная власть не чесалась по этому поводу.

  • Альтер

    Альтер
    28 минут назад

    по поводу сайтов-есть ответственность за это-так что это пройденный этап

    Да и на сайте можно что угодно разместить

    Ну напишут в графе содержание 100 000 рублей-иди проверяй что это значит

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