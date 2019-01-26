Управляйки могут обязать вывешивать отчеты о работе в домах

Амурский сенатор Иван Абрамов вместе с коллегами предложил законопроект, по которому управляющие компании будут обязаны размещать годовой отчет о своей деятельности на информационном стенде в местах общего пользования многоквартирных домов.

«Отчет управляющей организации о выполненных за предыдущий год работах (услугах) по договору управления многоквартирным домом размещается управляющей организацией в течение первого квартала текущего года на информационных стендах в местах общего пользования многоквартирного дома и общедоступных для собственников информационных стендах в месте расположения управляющей организации», – следует из текста пояснительной записки к законопроекту.

Иван Абрамов пояснил, что в настоящее время законодательством не регламентируется способ информирования собственников жилья, кроме как через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

«Отчеты, которые размещают управляющие организации в иннтернете, могут быть доступны не всем собственникам по самым разным причинам. Для обыкновенного пользователя найти такой отчет в интернете не так-то просто в виду большого общего объема информации. Наконец, само содержание отчета часто может оказаться непонятным. В ином случае, собственнику, чтобы ознакомиться с годовыми результатами деятельности управляющей компании, необходимо лично обратиться в управляющую организацию с заявлением на выдачу ему такого отчета, однако такая процедура не всегда удобна, поскольку людям приходится тратить на это личное время», – пояснил Иван Абрамов.

По мнению авторов законопроекта, только после ознакомления с отчетом собственники жилого дома смогут сделать выводы о качестве работы управляющей компании, принять решение о продлении договора на обслуживание дома с действующей компанией или же заключить договор с другой организацией.

Законопроект предполагает внесение изменений в Жилищный кодекс, сообщает сайт регионального отделения ЛДПР.