31 амурчанин прошел в региональный полуфинал конкурса «Лидеры России»

С 25 по 28 января во Владивостоке проходит очный региональный полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» по Дальневосточному федеральному округу. Амурскую область на нем представляет 31 участник – третья по численности делегация от субъектов ДФО.

Из 311 приглашенных в полуфинал конкурсантов только 294 участника выполнили все условия конкурса своевременно. Контрольное тестирование, которое прошло в нулевой день полуфинала, успешно преодолели 240 участников. Теперь они встретятся на очных оценочных мероприятиях и поборются за выход в финал.

Из 240 полуфиналистов ДФО Хабаровский край представляют 62 конкурсанта, Приморский край — 56, Амурскую область — 31, Республику Бурятия — 23, Забайкальский край — 19, Республику Саха (Якутия) — 14, Камчатский край — 12, Сахалинскую область — 10, Еврейскую АО — 5, Магаданскую область — 4, Чукотский АО — 4.

Торжественная церемония открытия полуфинала состоится 26 января. Оценочные мероприятия полуфинала будут проводиться в течение двух дней, 26 и 27 января, а результаты и имена финалистов станут известны 28 января, сообщает сайт конкурса.

Одним из участников амурской делегации является журналист, автор раздела «Культпросвет» на Амур.инфо Наталья Наделяева.

«Вчера было очное тестирование, это напоминало ЕГЭ, – поделилась Наталья впечатлениями. – Участники должны были подтвердить свои результаты дистанционного тестирования. 26 января состоялась церемония открытия регионального полуфинала, на которой был губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Он отметил важность таких конкурсов, подчеркнул, что через них прошли такие яркие управленцы, как Александр Козлов и Василий Орлов. Сегодня и до 28 января для участников пройдут командные испытания. Будут командные испытания, а 27 января запланирован кулинарный поединок».