Куриное мясо за год подорожало на 22 %

Минсельхоз зафиксировал повышение оптовых цен на курятину на 21,8 % за год. По состоянию на 17 января, мясо птицы производители отпускали по 117,2 тысячи рублей за тонну. Розничные цены также выросли на 22,4 % — до 152,7 рубля за килограмм.

В Минсельхозе РБК сообщили, что в 2019 году ожидается «корректировка цены на мясо птицы» в связи с восстановлением предприятий, которые пострадали от эпидемии птичьего гриппа в 2018 году. По словам представителя ведомства, цены уже начали снижаться. К 17 января цена на живую птицу снизилась с начала года на 4,2 %, на мясо птицы — на 0,2 %.

В июне 2018 года птичий грипп был выявлен на площадке крупнейшего российского производителя индейки ГК «Дамате». Для локализации вируса группе пришлось уничтожить около 10 % всей имеющейся птицы. Убытки оценивались в 400 миллионов рублей. До этого от гриппа птиц пострадал ближайший конкурент «Дамате» «Евродон». Его убытки в 2016–2017 годах составили 2,5 миллиарда рублей, сообщает «Коммерсант».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», аналогичная ситуация произошла на «Амурском бройлере», но в 2017 году. Тогда из-за подозрения на птичий грипп забили около миллиона птиц. Свежее куриное мясо не поступало в продажу около 2,5 месяца