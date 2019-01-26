В Москве отменили 131 авиарейс на выходные

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 131 рейс, назначенный ранее на 26–27 января. Причиной отмены назван «прогноз неблагоприятных метеоусловий» в базовом для «Аэрофлота» аэропорту Шереметьево.

Всего в субботу, 26 января, отменяется 68 рейсов, а в воскресенье — еще 63. Отмененные рейсы должны были отправиться из Москвы в города России, страны СНГ и дальнее зарубежье – Рим, Стамбул, Лондон и так далее. Отменяются также и прибывающие в Москву рейсы.

Время отправления еще 171 рейса (75 — 26 января, 96 — 27 января) перенесено, при этом в некоторых случаях вылет будет задержан на несколько часов.

В «Аэрофлоте» заверили, что оповестят пассажиров об изменениях через центр информации и бронирования, сообщает РБК.

В аэропорту Благовещенска в выходные запланированы по два рейса на Москву ежедневно. В субботу, 26 января, первый самолет уже вылетел, второй должен вылететь по расписанию. Самолеты «Аэрофлота» в Благовещенск не летают. Отменят ли свои рейсы другие авиакомпании, пока неизвестно.