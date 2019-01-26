Военные подорвали второй слой скальных пород на Бурее
25 января военные инженеры ВВО провели подрыв второго слоя скальных пород на Бурее. Использовали около 10 тонн тротила. Это позволило пробить затор еще на 2,5 метра в глубину.
В целом, глубина, на которую удалось войти в скальные породы, обрушившиеся в русле реки Бурея, составила 6 метров от первоначального уровня, длина – 120 метров, ширина – 30 метров, сообщает министерство обороны РФ.
Ранее Амур.инфо сообщало, что специалисты сводного отряда ВВО на участке затора подготовили 100 шурфов, глубина которых составила до 2,5 метров с диаметром воронки 0,8 метра. Было установлено 100 зарядов. Военные инженеры добиваются того, чтобы «между двумя бассейнами было образовано сообщение и пошла вода». Планируется проделать две протоки в русле реки Бурея. Первую протоку военные должны пробить до 1 февраля, вторую – до 20 февраля.
К работам привлечено более 500 человек, 46 единиц военной и специальной техники, в том числе 6 вертолетов армейской авиации и беспилотный летательный аппарат «Орлан-10».
11 декабря 2018 года произошло обрушение скального массива в русло Буреи. При наступлении весеннего половодья повышение уровня воды может повлечь подтопление населенных пунктов, железнодорожных и автомобильных коммуникаций, а также инженерных сооружений Байкало-Амурской магистрали. По поручению Владимира Путина для расчистки русла и проведения буровзрывных работ в целях восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища задействованы силы и средства Минобороны России. Также в районе Бурейской аномалии работают ученые из разных ведомств.
22 января военные произвели взрыв в 10 тонн тротила при расчистке реки Буреи. Это позволило пробить затор на 3,5 метра в глубину.
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