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26января
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Военные подорвали второй слой скальных пород на Бурее

Военные подорвали второй слой скальных пород на Бурее
Фото: function.mil.ru

25 января военные инженеры ВВО провели подрыв второго слоя скальных пород на Бурее. Использовали около 10 тонн тротила. Это позволило пробить затор еще на 2,5 метра в глубину.

В целом, глубина, на которую удалось войти в скальные породы, обрушившиеся в русле реки Бурея, составила 6 метров от первоначального уровня, длина – 120 метров, ширина – 30 метров, сообщает министерство обороны РФ.

Ранее Амур.инфо сообщало, что специалисты сводного отряда ВВО на участке затора подготовили 100 шурфов, глубина которых составила до 2,5 метров с диаметром воронки 0,8 метра. Было установлено 100 зарядов. Военные инженеры добиваются того, чтобы «между двумя бассейнами было образовано сообщение и пошла вода». Планируется проделать две протоки в русле реки Бурея. Первую протоку военные должны пробить до 1 февраля, вторую – до 20 февраля.

К работам привлечено более 500 человек, 46 единиц военной и специальной техники, в том числе 6 вертолетов армейской авиации и беспилотный летательный аппарат «Орлан-10».

11 декабря 2018 года произошло обрушение скального массива в русло Буреи. При наступлении весеннего половодья повышение уровня воды может повлечь подтопление населенных пунктов, железнодорожных и автомобильных коммуникаций, а также инженерных сооружений Байкало-Амурской магистрали. По поручению Владимира Путина для расчистки русла и проведения буровзрывных работ в целях восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища задействованы силы и средства Минобороны России. Также в районе Бурейской аномалии работают ученые из разных ведомств.

22 января военные произвели взрыв в 10 тонн тротила при расчистке реки Буреи. Это позволило пробить затор на 3,5 метра в глубину.

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#военные #происшествия

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