Народная «Карусель» приглашает на концерт в Амурскую филармонию

Ансамбль народных инструментов «Карусель» Амурской областной филармонии готовится к выступлению. В программе концерта под названием «Желаю вам…» – эстрадные, джазовые произведения, народные мелодии.

Много лет коллектив возглавлял его создатель Виктор Гора. Сейчас он – автор всех аранжировок, ведь музыканты играют разную музыку. Руководит «Каруселью» его дочь Ульяна Шальнева. Вместе с ней в составе ансамбля Михаил Косицын и Владимир Сердюк. В прошлом, 2018-м году, «Карусель» много выступала, в том числе и в музыкальных школах Амурской области. В концерте на сцене филармонии примут участие солисты Павел Кипаридзе и Светлана Мараховец.

Наступивший год для коллектива – юбилейный. В декабре в честь своего 20-летия артисты представят большую концертную программу, а 1 февраля выступят с программой «Желаем вам...», где прозвучат эстрадные и джазовые произведения и обработки народных мелодий. «В этой программе мы сделали упор на музыку красивую и на слушателя любой возрастной категории», – говорит художественный руководитель ансамбля народных инструментов «Карусель» Ульяна Шальнева.

Концерт «Желаю вам…» начнется в пятницу, 1 февраля, в 18:30. Цена билетов – от 300 до 500 рублей, приобрести их можно в кассе или на сайте филармонии.