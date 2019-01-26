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26января
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сегодня, 00:07

Гороскоп на 26 января: Близнецы получат деньги, Скорпионы почувствуют поддержку

Гороскоп на 26 января: Близнецы получат деньги, Скорпионы почувствуют поддержку

Восход Солнца: 08:12
Заход Солнца: 17:11
Солнце в Водолее.

Овен. Сегодня вы найдете вдохновения в детях, либо своих, либо играющих во дворе, только стоит понаблюдать за ними, чтоб в очередной раз понять очевидное.

Телец. Чем больше внимания вы будете сегодня уделять своей половинке, тем лучше станете себя чувствовать. Подсознательно вы прекрасно понимаете, что проводите с партнером мало времени.

Близнецы. Сегодня – отличный день для Близнецов, чья работа связана с деньгами: бухгалтеров, финансистов, бизнесменов. Впрочем, и остальные Близнецы в течение дня, скорее всего, столкнутся с необходимостью позаботиться о финансовой стороне своих дел.

Рак. Если вам что-то не нравится в действиях любимого человека, то не нужно говорить об этом прямо и «в лоб». Попробуйте сначала ненавязчиво намекнуть партнеру о своем недовольстве.

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Лев. Звезды предупреждают Льва о значительных денежных потерях, которые могут произойти по его же оплошности. Не нужно раздавать в долг то, что копилось месяцами.

Дева. Многие представители вашего знака будут вынуждены в субботу тратить большие деньги на авантюры, сомнительные предприятия. Может быть, вы рискуете совершенно неоправданно, польстившись на большую прибыль, которую можете и не получить, тем самым вы обрекаете себя на неудачу.

Весы. Если вчера Вы затеяли какое-то большое дело по дому, то сегодня по инерции оно будет продвигаться на удивление легко, без сучка и задоринки. Вечер выходного дня проведите с друзьями, им не хватает общения с Вами.

Скорпион. Идет удачное время, чтобы закончить ранее начатые дела. Для достижения цели идите вперед, невзирая на преграды, тогда все получится. Родственники Вас поддержат, а самые близкие друзья не оставят в беде.

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Стрелец. Стрельцам звезды советуют быть внимательными в общении с людьми. Вы можете наговорить много лишнего или наделать неисправимые ошибки. Рыбы должны держать под контролем эмоции.

Козерог. У Козерога вплоть до ночи сохранится простор для действий и свобода выбора. Вы можете исправить впечатление о себе, сделать заявку, предстать в выигрышном свете.

Водолей. Не доверяйте сегодня тем, кто будет утверждать, что избранник вас не достоин. На самом деле следует задуматься над тем, что ваши отношения давно должны стать более близкими и доверительными.

Рыбы. Представители этого знака будут изнывать от скуки и рутинной работы, которая на них свалилась. Но это был ваш выбор, поэтому не отлынивайте.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

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