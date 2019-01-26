Астролог рассказала о том, можно ли изменить свой гороскоп

Есть ли судьба? Можно ли изменить то, что прописано в гороскопе или слепо подчиниться «воле звезд»? Такими вопросами нередко задаются те, кто обращается к астрологу.

Планеты в гороскопе, как и люди, могут дружить, враждовать или вовсе не замечать друг друга, между ними есть свои связи, которые называются аспектами. В каждом гороскопе своя расстановка сил, свой «узор судьбы», в хитросплетениях которого и пытается разобраться астролог.

То, как планеты расположились в момент рождения, мы изменить уже не можем. Но «подружиться» с ними зачастую можно. Это можно назвать астромагией, компенсаторными возможностями гороскопа, когда мы сами можем направлять даже негативную энергию планет в конструктивное русло, тем самым улучшая качество своей жизни.

Вот такой пример. На сферу брака в гороскопе у женщины напряженно влияет Сатурн. Это неблагоприятно. В негативе может проявиться так: задержки со вступлением в брак, вплоть до безбрачия при дополнительных указаниях, трудный брак, суровый, деспотичный муж и другие варианты. Но знание астрологии дает подсказку, как из кислого лимона сделать сладкий лимонад. Ну или почти сладкий. Если женщина будет искать мужа среди коллег, будет крепко связана с ним деловыми отношениями, либо будет искать мужчину соответствующей профессии, например, связанного со сферой строительства, и не гнушаться тем, если партнер будет значительно старше по возрасту, не стремиться к браку по страстной и безумной любви, а «включать голову», то в этом случае негативное влияние Сатурна может и не проявиться, потому что она «отработает» его по-другому.

Возьмем другую ситуацию. Сатурн влияет на сферу денег в гороскопе. Типичное проявление – безденежье, нужда, трудные заработки и т.п. Но, если, например, человек выберет профессию, которой покровительствует Сатурн или будет работать в организациях, с которыми он связан (работа в пенсионном фонде, строительные фирмы, горнодобывающая промышленность и т.п.), то нужда может миновать его, Сатурн будет благоволить.

Или возьмем для примера напряженное влияние Сатурна в прогнозе. Малоприятная вещь зачастую. Потому что при таком влиянии Сатурна мы сталкиваемся с трудностями, лишениями, ограничениями. Но ведь их можно создать и искусственно. Например, сесть на диету. Или четко придерживаться распорядка дня. Иногда такие предупредительные меры очень эффективны. Мы сознательно и добровольно совершаем что-то, связанное с символизмом планеты, поэтому избегаем каких-то других неприятностей.

Это все, конечно, несколько упрощенно, потому что влиять может сразу много факторов, но найти пути и средства для гармонизации различных сфер жизни мы можем попробовать. Вот, кстати, поэтому у людей даже с одинаковыми гороскопами, рожденных практически в одно время, может быть разная судьба. В гороскопе все символично, и вот тут уже мы можем лавировать, выбирать наиболее благоприятный вариант. Естественно, что сам человек этого может не знать, но если обратится к астрологу, то может получить интересные и ценные рекомендации, как улучшить ситуацию в той или иной сфере жизни.

Астролог рассматривает карту рождения не как приговор, а как некий потенциал, набор возможностей, из которых всегда при желании можно выбрать что-то подходящее. Иногда это требует изменения мышления и поведения, можно помочь только тому, кто готов работать над собой.

Астролог: Анна Вольницкая