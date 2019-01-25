Пожар на Нагорной: по словам очевидцев, в огне оказались свиньи и собаки

Жители Благовещенска сообщают в социальных сетях о пожаре по улице Нагорной. По словам очевидцев, за конным клубом «Аллюр», находящимся в районе молокозавода, полыхает пожар.

По информации Главного управления МЧС России, пожар действительно произошел на Нагорной, горели хозяйственные постройки на территории около 50 квадратных метров. «На месте происшествия работают 11 человек, три машины. Открытое горение ликвидировано, ведется проливка. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. Предположительно, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем неустановленного лица. Пострадавших нет», – сообщил корреспонденту ИА «Амур.инфо» руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Амурской области Денис Долинин.

В соцсетях очевидцы сообщили о том, что при пожаре пострадали животные – свиньи и собаки. В МЧС не располагают информацией об этом. Тем временем волонтеры, приехавшие на место происшествия, рассказали, что загорелся курятник, пострадали несколько куриц, собаки и свиньи не пострадали.