«Итоги недели»: мальчик без челки и судьба живодера (видео)

Новостные итоги завершившейся рабочей недели подвела Марина Завгородняя – читатели Амур.инфо и зрители благовещенской телекомпании «Альфа-канал» помнят ее по программе «Благовещенск. Инструкция по применению». Марина расскажет о самых популярных новостях недели на Амур.инфо.

Животные в печально известном приюте-концлагере погибли от истощения – такое заключение дали специалисты областной ветлаборатории. Оставшихся в живых собак успели спасти волонтеры. Два пса оказались «потеряшками». Сейчас они дома, у своих прежних хозяев.

Тем временем хозяин «прославившегося» приюта Вячеслав Золотарев вернулся в Благовещенск из Таиланда. Его встретили полицейские. Он обвиняется в совершении уголовного преступления по статье «Жестокое обращение с животными». Общественность требует наказания. Не остался в стороне актер Данила Козловский, который написал в своем Инстаграме о «собачьем Освенциме».

Еще одна новость с продолжением: «Печально, но Елена Пастухова все-таки покинула пост директора Амурского краеведческого музея», – говорит ведущая. Неделю назад в министерстве культуры Амурской области отказались продлевать контракт с Еленой Пастуховой. Общественники и деятели культуры высказали недовольство этим фактом. Елене Ивановне позвонил губернатор Приамурья Василий Орлов, и вопрос, казалось бы, решился – но ненадолго. Теперь уже экс-директор музея не захотела продлевать трудовой договор и даже не встретилась с министром культуры области Ольгой Юрковой.

Бессменный председатель амурского заксобрания покидает не только региональный парламент, но и Амурскую область. Место Константина Дьяконова займет Вячеслав Логинов.

Восьмилетнему мальчику неизвестные отрезали челку – эта новость получила большое количество комментариев и получила продолжение. Прическу ребенку поправили бесплатно в барбер-шопе. А потом полиция огласила итоги проверки: оказалось, мальчик сам отрезал волосы, чтобы избавиться от застрявшей в них жвачки. Но мама школьника сомневается, что все было именно так.

Благовещенец прогневал продюсера Светланы Лободы. Егор Махин купил самый дорогой билет на концерт певицы, а за деньги получил разочарование: было душно, подарить цветы артистке не удалось. Об этом благовещенец рассказал в соцсетях. В комментариях продюсер Светланы Лободы высказала сожаление от того, что некоторые «не понимают формата шоу». После небольшой перепалки продюсер заблокировала Егора.

Интересен читателям Амур.инфо и оползень, который уже неделю подрывают на Бурее. Колоссальный оползень угрожает подтоплением населенных пунктов в Хабаровском крае и Амурской области. Затор на реке может повлиять на работу Бурейской ГЭС. «Кстати, экологи считают, что строительство станции тоже могло повлиять на образование затора. Выходить на лед Буреи сейчас строго запрещено», – напоминает Марина и обещает, что когда-нибудь «Итоги недели» будут состоять только из хороших новостей.