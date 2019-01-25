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25января
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Амурский губернатор дал старт конкурсу по формированию молодежного правительства

Амурский губернатор дал старт конкурсу по формированию молодежного правительства
Фото: obr.amurobl.ru

В Приамурье стартовал конкурс по формированию молодежного правительства области. Об этом на торжественном мероприятии, посвященном Дню российского студенчества, объявил губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Нам важно, чтобы вы принимали участие в экономической и социальной жизни нашего региона. Мы рассчитываем, что в будущем вы пополните кадровый резерв исполнительных органов власти, органов местного самоуправления. Ваши знания и активная жизненная позиция – залог дальнейшего развития Приамурья и страны в целом», – подчеркнул губернатор Амурской области, обращаясь к студентам.

Далее виновников торжества, которых в актовом зале Дальневосточного ГАУ собралось около 300 человек, поприветствовала заместитель председателя областного правительства Ольга Лысенко. «Для правительства Амурской области большая честь, что в нашем регионе функционируют профессиональные высшие и средние специальные учебные заведения. Мы являемся кузницей кадров для всей России, но нам бы очень хотелось, чтобы после выпуска вы, дорогие студенты, остались работать в амурском регионе, ведь только благодаря вам наша малая Родина сможет стать еще лучше», – отметила Ольга Викторовна. Зампред вручила памятные медали и грамоты ректорам вузов за вклад в подготовку и проведение XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017.

Мероприятие продолжила панельная дискуссия «Диалог на равных». На ней студенты задавали волнующие их вопросы представителям регионального правительства и озвучили свои предложения для Национальной программы развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035-го.

Первый вопрос, который интересовал студентов, – что такое молодежное правительство. На него ответила министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева: «Молодежное правительство – это площадка, где молодежь сможет проявить свои лидерские качества. Цель проекта – привлечение на государственную гражданскую службу и на работу в госучреждения Амурской области молодых и целеустремленных людей, заинтересованных в развитии региона, готовых к активной работе. Здесь молодые люди смогут получить управленческие навыки. Все правила формирования молодежного правительства будут размещены на сайте министерства образования и науки области».

Участники «Диалога на равных» спрашивали про грантовую поддержку молодежи в области, механизмы, которые упростят трудоустройство студентов, а также переходили на более легкие темы, например, интересовались, как проходили студенческие годы у представителей власти.

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#вузы #конкурсы #областная власть #образование #ссузы

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