В Белогорске установят самый высокий и большой флаг

50-метровый флагшток с флагом Белогорска в почти 100 квадратных метров установят в центре городской кольцевой развязки. Начать работы по реализации проекта поручил глава Белогорска Станислав Мелюков. Конструкцию планируется установить к 159-летию города, которое отметят в День России, 12 июня.

Сообщение о планах по установке флагштока появилось в инстаграм-аккаунте дочери главы. Пользователи оценили идею: «Здорово! Туда давно что-то просилось, зря место оживленное пустует. В больших городах там иллюминация, насаждения разные настроение поднимает. Теперь и у нас будет что-то, это здорово!» – отметила одна из подписчиц.

Замглавы по строительству и землепользованию Владимир Розонов отмечает, что флагшток такой высоты является сложным техническим сооружением. В настоящее время идет поиск организации, способной произвести монтажные работы на такой высоте.

«Для производства работ необходим кран грузоподъемностью в 20 тонн и с вылетом стрелы до 70 метров, – рассказывает замглавы. – Состоит конструкция флагштока из пяти 10-метровых секций. Диаметр нижней части – два метра, в самой высокой точке он составляет почти полметра. Вес самого флагштока составляет 11 тонн. Плюс фундамент диаметром в пять метров. Он погружается на глубину в четыре метра».

Полотнище флага прикрепят к специальному флюгерному механизму, благодаря чему флаг будет развеваться при любой погоде. Конструкцию приобретут за счет внебюджетных источников; стоимость превысит 3 миллиона рублей. Флагшток из оцинкованной стали изготовит специализированная организация из Тольятти.