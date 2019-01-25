В Татьянин день в Благовещенске вышла замуж одна Татьяна

25 января, в Татьянин день, в благовещенском ЗАГСе чествовали невест с этим именем. За весь день во дворце бракосочетания вышла замуж лишь одна Татьяна. Узами брака скрепили себя Татьяна и Александр Витюновы.

В честь праздника работники ЗАГСа подарили новобрачным медаль на долгую семейную жизнь. Популярность имени Татьяна, по данным сотрудников ЗАГСа, растет с каждым годом. В 2018 году в Амурской области родились 45 Тань. В 2017-м новорожденных с таким именем было 26, а в 2016-м на свет появились 37 Татьян.

Просмотров всего: 211

#культура #праздники

распечатать

Елена Котейко