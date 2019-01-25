В Благовещенске открылась семейная выставка рукоделия

«Вместе мы многое сможем» – так называется новая выставка, которая открылась в благовещенском Доме ремесел. Впервые в истории Дома это совместная и в то же время персональная выставка: ее авторы – мама и ее дочери.

Мастер Галина Ширьева и ее дочери Капитолина и Дарья живут в Среднебелой. Они представили публике свои работы. На открытие пригласили благовещенских школьников. «Это у нас первая совместная выставка с девочками. Я занимаюсь творчеством уже 13 лет. Я что-то делаю, и они начинают. Дарья пробовала себя в разных техниках», – рассказывает мастер, автор выставки Галина Ширьева.

Несмотря на юный возраст, талантливые дочки Галины Ширьевой успели проявить себя не только на региональных, но и всероссийских выставках и конкурсах. В Доме ремесел можно увидеть тарелки, ключницы, шкатулки, кухонную утварь, настенные панно, пасхальные яйца и другие предметы, выполненные в различных техниках: декупаж, работа со стразами, бисером, бусами и другим материалом. А старшая из сестер, Капитолина, представила свою экспозицию вязаных кукол.