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25января
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У жителей новостройки в Белогорске нет замечаний к системе отопления

У жителей новостройки в Белогорске нет замечаний к системе отопления

В Амурской области министр ЖКХ региона отчитался о проделанной работе по устранению проектных и строительных недостатков, выявленных при эксплуатации многоквартирных домов. Они были построены в Белогорске по региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилья.

«В многоквартирном доме по адресу: переулок Летний, дом 1Г выполнены работы по установке водяного отопления, проведен энергоаудит и конструктивная огнезащита в соответствии с проектным решением, – рассказал министр ЖКХ Сергей Гордеев. – На состоявшемся 16 января выездном совещании под руководством губернатора Амурской области Василия Орлова по вопросу устранения проектных и строительных недостатков, допущенных при строительстве указанного многоквартирного дома, была проведена встреча с жителями многоквартирного дома № 1Г по переулку Летнему. Замечания у жителей в данный период времени отсутствуют. Температурный режим внутреннего воздуха в квартирах соответствует норме».

В отношении еще 15 многоквартирных домов разработан график по переводу их на водяное отопление со сроком исполнения до сентября 2019 года. Правительство Амурской области сообщает, что застройщик – ООО «САР-Холдинг» – принимает исчерпывающие меры по восстановлению качества построенных домов в рамках гарантийного срока.

Также по итогам указанного выездного совещания администрации Белогорска поручили составить «Дорожную карту» устранения проектных и строительных недостатков по 15 многоквартирным домам с соблюдением всех проектных решений по пожарной безопасности. Для устранения выявленных недостатков губернатор Амурской области Василий Орлов лично взял на контроль выполнение мероприятий, проводимых в домах.

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#Белогорск #областная власть #строительство

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